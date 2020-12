Retningslinjer for gudstjenester

* Gudstjenester i folkekirken er undtaget det generelle forsamlingsforbud på ti personer, hvis de foregår indendørs, og man sidder ned.

* Som udgangspunkt gælder et krav om to kvadratmeter per person.

* Der skal desuden være én meters afstand mellem alle deltagere (målt fra næsetip til næsetip) og to meter, hvis der er sang.

* Personer fra samme husstand må dog gerne sidde tættere.

* Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet.

* Kravet om mundbind gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under de kirkelige handlinger.

Kilde: Folkekirken.dk

/ritzau/