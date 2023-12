Retoriker kiggede en afklaret Dronning Margrethe i øjnene

Det var en afklaret dronning Margrethe, der i sin nytårstale leverede nyheden om, at hun 14. januar abdicerer og overlader tronen til kronprins Frederik.

Sådan lyder det fra retoriker og formand for organisationen Danske Taler Jesper Troels Jensen i kølvandet på den historiske udmelding.

- Dronningen har afsluttet sin "tretrinsraket", som hun har arbejdet på, og den bestod af at få kronprinsparret fuldstændig kørt i stilling, at få afklaret Joachims situation og at få prins Christian i Statsrådet, siger han.

- Det har hun fået fuldstændig på plads, og derfor ville hun i denne nytårstale understøtte det og fyre den tretrinsraket af, og det er det, hun har gjort.

Jesper Troels Jensen roser dronningen for hendes måde at levere nyheden om det kommende tronskifte.

- Efter den første lange del af talen om krig og ufred skete der pludselig et eller andet. Man kunne se, at hendes krop - jeg vil ikke sige, at den faldt sammen - men hun sank lidt ned og begyndte virkelig at kigge ind i kameraet, og så sagde hun det.

- Og der var jo ingen vej tilbage. Da hun først begyndte at tale om det med, at det var tid, så var der ingen vej tilbage, og det vidste hun jo også.

- Hele nationen havde øjenkontakt med hende, da hun sagde det. Hun kiggede os alle i øjnene i meget lang tid. Og det at have øjenkontakt er den allervigtigste ting i mundtlig kommunikation, så det er leveret til ug, siger han.

Retorikeren mener ikke, at den første del af talen var noget særligt, men så skete der virkelig noget, siger han.

- Den første del af talen var lidt for meget "business as usual", men det fortæller jo om en dronning, der er loyal over for regeringen og Folketinget.

- I det øjeblik, hvor hun så skifter gear, der bliver det ekstremt nærværende og helt vildt godt. Det brænder sig jo ind i folk sådan noget, siger Jesper Troels Jensen.

