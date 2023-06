Norsk retsmediciner: Flere ældre bør obduceres for at afdække drab

Morgensamling er tilbage og kommer i dag vidt omkring og slutter af med et særligt møde mellem to kongeskibe.

Vi begynder dog på landets krisecentre, hvor en ny undersøgelse for første gang har sat fokus på de unge med indvandrerbaggrund, der søger ind på centrene på grund af negativ social kontrol. Det er sjældent ingeniørens eller skolelærerens børn, det handler om, viser rapporten fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, Vive.

De unge, som oftest er kvinder, kommer oftest fra socialt udsatte og brudte hjem. En ekspert siger til avisen, at resultaterne er bemærkelsesværdige af en særlig årsag, som du kan læse om i dagens avis.

EU's klimaråd: 90 procents CO2-reduktion inden 2040

Vi fortsætter i udlandet. For der skal gøres noget drastisk ved klimaet, som for tiden byder på tørke i store dele af Europa, mener EU’s Klimaråd. EU-landene skal derfor allerede i 2040 nærme sig et neutralt CO2-aftryk, lyder det. Inden for de næste 17 år skal landene således reducere deres udslip med 90-95 procent sammenlignet med 1990, siger rådet ifølge Ritzau.

Og ja, det er tørt og varmt. Også i Danmark. Ser man ud i verden, er det mere vildt. Temperaturen har nået næsten 40 grader i Sibirien, der er målt op til 47 grader i Kina, og skovbrande i Canada opstår i områder, hvor der normalt ligger sne på denne årstid.

Aldrig før har det i juni været så varmt på kloden som nu, og alt tyder på, at det bliver endnu værre næste uge, kan man læse i Politiken.

En opskalering af produktionen af vedvarende energi kombineret med større elektrificering af energiforbruget kan mindske behovet for at bruge teknologi til at fjerne CO2, der er blevet oplagret i atmosfæren. (Arkivfoto). Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix.

Region beklager fejl i 306 kræftforløb

Tilbage i Danmark kommer nu en undskyldning fra Region Midtjylland. Regionen har nemlig ikke levet op til sine forpligtelser over for 306 kræftpatienter på mave-tarm-kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Det konkluderer regionen selv i en redegørelse efter sager om ventetider, der var længere end de 14 dage, loven tillader. Ifølge DR har regionen tidligere udtalt, at der var sket fejl i 13 sager. Men det tal hæves altså nu til 306, og det får eksperter til at undre sig og frygte problemets omfang på landsplan, skriver dr.dk.

Retsmediciner: Flere ældre bør obduceres for at afdække drab

Vi bliver på sundhedsområdet. For måske kan man opdage flere unaturlige dødsårsager hos ældre, hvis de bliver obduceret. Det mener den norske retsmediciner Lars Uhlin-Hansen, som over for norske Vårt Land opfordrer til, at flere ældre, som dør på plejehjem, obduceres retsligt for at sikre, at eventuelle drab med eksempelvis forgiftning eller farlige stoffer bliver opdaget.

En professor emeritus i retsmedicin giver også udtryk for, at der er drab, som ikke bliver opdaget, før liget kommer til obduktion.

Herhjemme er der flere sager om ældre på plejehjem og sygehuse, som er blevet dræbt eller forsøgt dræbt. En social- og sundhedshjælper fra Plejecenter Tirsdalen i Randers er for eksempel idømt 16 års fængsel.

DR skal igen formidle den kristne kulturarv

I går landede et nyt medieforlig for de næste tre år, som SVM-regeringen, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF og Enhedslisten står bag. Af medieforliget fremgår det blandt andet, at dansk indhold skal fremmes på streamingtjenester, og så får Radio Loud, der siden har skiftet navn til 24syv, ikke forlænget sin sendetilladelse.

I aftalen fremgår det desuden – igen – at DR skal formidle den kristne kulturarv og gøre sine arkiver tilgængelige for offentligheden. De Radikales kulturordfører, Zenia Stampe, glæder sig over, at medieforliget overordnet har neutraliseret mediepolitik som værdipolitik, kan man læse i Kristeligt Dagblad.

Avisens chefredaktør, Jeppe Duvå, skriver i dagens leder, at aftalen giver en længe efterspurgt ro for medierne, selvom forliget på ét punkt trækker i den forkerte retning.

Verdens to eneste kongeskibe følges ad i sjældent møde

Så er vi nået i havn med Morgensamling, og vi slutter med et royalt besøg, for i dag ankommer Norges kong Harald og dronning Sonja til Danmark i deres skib. Og de møder dronning Margrethe, som tager imod fra sit kongeskib ”Dannebrog”. Der er tale om de to eneste kongeskibe, som kun få gange har ligget side om side, og endnu sjældnere – måske aldrig – har fulgtes på havet, sådan som det sker, når de under besøget stævner ud på en natsejlads fra København til Aarhus.

Kong Harald og dronning Sonja har kongeskibet "Norge" med, når de torsdag og fredag besøger Danmark. Her er kongen fotograferet på "Dannebrog" i forbindelse med fejringen af dronningens regentjubilæum i september 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Med besøget vil kongehusene vise sammenhold i en tid med krig i Europa, fortæller en historiker i dagens avis.