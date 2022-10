Preben Bang Henriksen, retsordfører og folketingsmedlem for Venstre, har altid boet i Aalborg og har ikke tænkt sig at flytte. Han synes, politik centrerer sig for meget om København

Preben Bang Henriksen, du stiller op for Venstre. Hvorfor er du gået ind i politik?

Jeg har altid fra barnsben været politisk interesseret. Min far havde en meget lille møbelfabrik, som vi boede ovenpå. Jeg diskuterede med arbejderne, lige fra jeg var lille. Men det var dog først mange år senere, jeg besluttede mig for at opstille. Jeg har været advokat i 43 år, men for 11 år siden, syntes jeg, der skulle ske noget nyt.