Forkert oplysning om bog om C.S. Lewis

Af anmeldelsen af Douglas Greshams biografi om C.S. Lewis i avisen i går fremgik det, at bogen med titlen C. S. Lewis: Et personligt portræt ledsages af en cd-rom.

Det er imidlertid en dvd med en BBC-dramadokumentar, der ledsager bogen, og de to sælges kun samlet til prisen 299,95 kr. under titlen Et personligt portræt af Narnias skaber på forlaget Lohse.

Kristeligt Dagblad beklager fejlen.