Retten slår fast: Hensynsløs kørsel kostede 19-årige Emilie Hansen livet

“Rød mand stå, grøn mand gå. Rød mand stå, grøn mand gå.”

Ordene fra anklager Emilie Jønsson faldt tirsdag i Københavns Byrets sal 1, da retten endnu engang var samlet for at behandle sagen om den 19-årige Emilie Hansen, der i juni 2021 blev påkørt og dræbt på Amager i København, da hun var på vej hjem fra en sankthansfest.

Den kvindelige anklager brugte flere minutter på at tale om den danske trafikkultur; at vi grundlæggende har tillid til, at når lyset er grønt, er det sikkert for os at krydse vejen – og hvordan føreren af den sølvgrå Audi, der påkørte Emilie Hansen, svigtede den tillid. Det gjorde den 24-årige fører af bilen ifølge anklagemyndigheden ved at køre “ekstremt hensynsløst”, da han susede gennem Amagers gader “som om det var en go kart-bane”, inden han kørte over for rødt i krydset mellem Englandsvej og Sundholmsvej.

En af de helt centrale spørgsmål, som retten skulle tage stilling til tirsdag, var netop, om der var tale om særlig hensynsløs kørsel. Og det er ikke helt uvæsentligt, om det var tilfældet. I givet fald ville der nemlig være tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, hvilket ville resultere i en betydeligt højere straf.

Anklageren gik skridtet videre og mente ikke alene, at der var tale om hensynsløs kørsel, men at vi har at gøre med en decideret hensynsløs person:

“Efter at have hørt et højt brag og set en forrude, der splinter for øjnene af ham, kører han videre og tager tilbage til den fest, han kom fra. Den handlemåde siger meget om personen, og det er ikke en person, der tillægger hensynet til andre personer særlig meget vægt.”

Selvom forsvarsadvokaten til den 24-årige hovedtiltalte sagde, at hendes klient “angrer på det dybeste”, og at han som far til en lille datter er bevidst om den smerte, som han har forvoldt Emilie Hansens forældre, virkede han ikke synderligt påvirket af sagens alvor. Mens anklager og forsvarsadvokater talte, sad han stille, men i pauserne var der både overskud til smil og hyggesnak med vennerne på tilhørerrækkerne og den 18-årige medtiltalte kvinde, som han i øvrigt var kærester med på ulykkestidspunktet.

Den eneste af de i alt fire tiltalte, som var synligt påvirket, var den anden 24-årige mand, der havde siddet på bagsædet i den sølvgrå Audi. Hans forsvarsadvokat betonede de “moralske og etiske aspekter”, som siden ulykken har fyldt meget for hans klient. Den unge mand, som er tiltalt for at flygte fra ulykkesstedet og undlade at “hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare”, fik selv ordet én gang. Her rettede han blikket mod Emilie Hansens pårørende:

“Jeg har en kæmpe skam over for familien, fordi jeg valgte ikke at gøre det i situationen, som en normal person ville gøre. Det påvirker mig rigtig meget,” lød det fra den 24-årige, som også flere gange fældede en tåre, ligesom han i pausen talte med Emilie Hansens far.

Da hans forsvarsadvokat skulle redegøre for sit syn på sagen, lagde han vægt på sondringen mellem at have et etisk ansvar og et juridisk ansvar. Det sidstnævnte mente forsvareren ikke, at hans klient havde, men det var ikke desto mindre det, som dommeren og de to domsmænd blandt flere andre forhold sidst på eftermiddagen skulle tage stilling til. Oven på tre lange retsdage, som har strakt sig over mere end halvanden måned, var tiden kommet til domsfældelsen.

Efter at have voteret i næsten tre timer til stor utålmodighed for alle involverede trådte dommeren og de to domsmænd igen ind i retssalen for at afsige dom over de fire tiltalte.

Den hovedtiltalte, den 24-årige fører af den sølvgrå Audi, blev kendt skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, fordi kørslen måtte betegnes som særligt hensynsløs, hvad der populært kaldes "vanvidskørsel". Derudover blev føreren – ligesom de tre passagerer – kendt skyldige i at have flygtet fra ulykkesstedet uden at hjælpe den nødstedte Emilie Hansen.

Anklageren fik efterfølgende ordet, og ifølge hende var der ingen tvivl om, hvad straffen bør være. Med henvisning til loven om vanvidskørsel, som trådte i kraft tidligere på året, og som skærper straffen med 150 procent, krævede hun, at straffen til føreren af bilen bliver minimum tre år og ni måneders fængsel. De øvrige passagerer skal straffes med tre til fem måneders ubetinget fængsel, forlangte hun. Tidligere på dagen blev det besluttet, at den 18-årige kvinde skal mentalundersøges, før hendes straf kan udmåles.

Hvad straffen til de tre unge mænd rent faktisk ender med at blive, besluttes på fredag klokken 12.30 i Københavns Byret.