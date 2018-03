Revisorer og bankfolk skal oplyse om skattefiduser

Skatterådgivere skal oplyse til myndighederne, hvis der er risiko for skatteundgåelse, har EU besluttet.

Skatterådgivere som revisorer og bankrådgivere skal fremover oplyse til skattemyndighederne, hvis de rådgiver borgere og virksomheder om konstruktioner, der kan medføre skatteundgåelse.

Det er EU-landene blevet enige om tirsdag, oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Reglerne vil sikre, at EU-landenes myndigheder har adgang til de informationer, der er nødvendige for at stoppe aggressiv skatteplanlægning, mener den ansvarlige EU-kommissær Pierre Moscovici.

Også den danske skatteminister, Karsten Lauritzen (V), tror, at den nye oplysningspligt vil være et godt redskab i kampen mod grænseoverskridende skatteunddragelse.

- Det bedste middel mod mere eller mindre lyssky skattekonstruktioner er at få dem frem i lyset, så skattemyndighederne kan kigge rådgiverne og deres kunder over skuldrene, udtaler Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse.

Forslaget fra EU-Kommissionen er blevet vedtaget af EU-landenes finans- og økonomiministre tirsdag.

Det forpligter medlemslandene til at indføre regler, der giver rådgiverne pligt til at oplyse om "visse grænseoverskridende skatteordninger".

/ritzau/