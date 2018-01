Revnedannelser i lokomotiver påvirker togtrafik på mandag

33 ME-lokomotiver er taget ud af drift, fordi der er fundet begyndende revnedannelser på to aksler.

Der kører færre tog på Sjælland mandag, da DSB fredag aften valgte at tage sine 33 ME-lokomotiver ud af drift.

Det skyldes, at der er konstateret begyndende revnedannelser på to aksler i ME-lokomotiver.

- Vi planlægger med alle de lokomotiver og togsæt, vi har til rådighed, og supplerer med togbusser for at få kunderne frem til skole og arbejde, siger informationschef Tony Bispeskov i en pressemeddelelse.

Lokomotiverne er sendt til kontroleftersyn, og det står lørdag aften klart for DSB, at de ikke kan komme til at køre igen mandag.

ME-lokomotiverne trækker DSB's dobbeltdækkervogne, og de kører især på strækningerne fra København til Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Falster.

Ændringerne betyder, at der kører et tog i timen fra Kalundborg og Holbæk til København.

Fra Holbæk bliver der suppleret med myldretidstog i morgentimerne. På strækningen fra Nykøbing Falster til København er der to tog i timen, oplyser DSB.

Togene forventes at være ude af drift i hele den kommende uge. Passagerer opfordres til at holde sig opdateret med Rejseplanen eller på dsb.dk.

- Vi kan desværre ikke sige præcist, hvor længe vores kunder vil opleve reduceret drift. Foreløbig planlægger vi med, at alle 33 ME-lokomotiver er ude af drift i den kommende uge.

- Vi arbejder på at kunne fase ME-lokomotiverne ind løbende i takt med, at de kan meldes klar, siger Tony Bispeskov.

/ritzau/