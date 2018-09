Rigmand betalte ingen niqab-bøder foran Folketinget

Rachid Nekkaz, der har lovet at betale niqab-bøder, blev flyttet af politiet, mens han holdt politisk tale.

Ingen mødte op foran Folketinget for at give rigmanden, Rachid Nekkaz, niqab-bøder, som han har givet et løfte om at betale.

Han har opfordret til, at kvinder, der har fået bøde for at bære niqab, ville komme og give ham bøden, så ville han dække udgifterne, hvis bøden var givet under specielle omstændigheder.

Der kom dog ingen den lille times tid, hvor han holdt en politisk tale. Der var tungt medieopbud, tre politifolk og nogle politikere.

Nekkaz var klædt med et dansk og et algerisk flag om halsen, mens han holdt et gammelt billede af Lars Løkke Rasmussen og mujahedinere foran munden som tildækning.

Han havde taget plads på trappen op til Christiansborg, men han blev undervejs flyttet af politiet, der også var mødt op.

Undervejs sagde Nekkaz, at Lars Løkke Rasmussen (V) har finansieret terrorister, og mens han blev flyttet af politiet, råbte han:

- Your primeminister is a terrorist. (Jeres statsminister er en terrorist. red)

/ritzau/