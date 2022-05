Rigsadvokat afviser politisk indblanding i straffesager

Sag mod Claus Hjort (V) har medført snak om, at rigsadvokaten er under politisk pres. Det afviser han selv.

Hverken Rigsadvokaten eller andre i anklagemyndigheden er underlagt eller påvirket af politisk pres for at føre konkrete straffesager.

Sådan lyder det fra rigsadvokat Jan Reckendorff i Politiken søndag.

Udtalelserne kommer, i forlængelse af insinuationer eller delvise beskyldninger om, at regeringen skulle have blandet sig i sagen mod folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksen (V) om læk af statshemmeligheder.

Jan Reckendorff siger, at han ikke kan udtale sig om den konkrete sag, da den behandles i anklagemyndigheden. Derfor taler han mere i generelle vendinger om spørgsmålet om politisk indblanding.

- Det er absurd og baseret på en højlydt misforståelse, at der med mig som rigsadvokat skulle være opstået en tilstand, hvor man fra politisk side kan påvirke eller bestille en straffesag. Intet kunne være mere forkert.

- Det er en rent objektiv anklagerfaglig vurdering, der afgør, om anklagemyndigheden rejser en sag. Ikke politik, udtaler han til Politiken i skriftlige svar.

Insinuationerne er kommet, i forbindelse med at et flertal i Folketinget for nylig valgte at afvise indstillingen om at ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet. Flertallet bestod af de borgerlige partier og Enhedslisten.

Dermed kan Claus Hjort Frederiksen, der blandt andet er tidligere forsvarsminister, ikke tiltales for mulig videregivelse af statshemmeligheder. Det ville anklagemyndigheden og regeringen ellers gerne.

De fleste partier begrundede afvisningen af justitsministerens og Rigsadvokatens ønske med, at de som princip ikke ville stemme i blinde. Men enkelte politikere har tilføjet, at de har svært ved at have tillid til, at rigsadvokaten ikke er påvirket af regeringen i denne sag.

Tvivlen har siden hen fået regeringen til at overveje, om det også fremover skal være justitsministeren, der nikker ja til at rejse tiltale i sager om forbrydelser mod statens sikkerhed.

For de nuværende regler kan give grobund for mistanke om politisk indblanding, udtalte justitsminister Mattias Tesfaye (S) tirsdag.

- Det kan ingen være tjent med, sagde han i den forbindelse i en pressemeddelelse.

I samme omgang sagde Mattias Tesfaye, at han mener, at debatten har haft en karakter, der bevidst skulle svække tilliden til Rigsadvokatens objektivitet.

- Jeg vil godt igen understrege, at ingen ministre har skullet tiltræde eller på anden måde godkende, at der i sagen mod Claus Hjort Frederiksen er foretaget efterforskningsskridt eller rejst sigtelse.

- Det samme gør sig gældende i forhold til Rigsadvokatens beslutning om at indstille, at der rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen, sagde han.

