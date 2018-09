Rigshospitalet klar med kunstigt hjerte til syge danskere

Nyt kunstigt hjerte skal hjælpe syge danskere. Den første operation gennemføres snart.

En alvorligt hjertesyg dansker, som er tæt på at dø, vil om kort tid som den første nogensinde herhjemme få fjernet sit syge hjerte og i stedet få indopereret et kunstigt fremstillet hjerte.

Rigshospitalet er nu klar til som led i et forsøg at gøre brug af hjerteprotesen Carmat, skriver Berlingske.

Det er et højteknologisk vidunder udviklet af Airbus-fabrikkerne i Frankrig, der ligesom et almindeligt velfungerende hjerte kan pumpe fem liter blod rundt i kroppen per minut og slå op imod 40 millioner slag om året.

- Når der kommer en patient, der trænger til det, så gør vi det. Det kan blive inden for et par uger eller de næste måneder. Vi er klar, siger professor Finn Gustafsson fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet til avisen.

Det er her man står for at udvælge patienterne og styre deres medicinering undervejs i forløbet.

Den danske patient vil også blive en af de allerførste, der på verdensplan får indopereret hjerteprotesen, som indtil videre kun er godkendt til forsøgsbrug i fire lande. Foruden Danmark er det ifølge Berlingske Frankrig, Tjekkiet og Kasakhstan.

Da der er tale om et forsøg, er det ikke muligt at få oplyst det præcise antal opererede patienter hidtil, men ifølge Finn Gustafsson er det "mere end ti", der den senere tid har fået den nyeste version af det kunstige hjerte.

- Generelt er det gået rigtigt fint for de første. En stor del er i live endnu, og det går dem godt. Det er en superspændende behandling med stort potentiale, siger Finn Gustafsson.

Målet er, at protesen skal være den absolut sidste livreddende udvej for dødssyge patienter med så omfattende svigt i begge hjertekamre, at det ikke er muligt at hjælpe dem med de eksisterende behandlingsmuligheder, og som det heller ikke er muligt at hjælpe med et donorhjerte.

Hensigten er, at cirka 20 kritisk syge patienter skal have det kunstige hjerte, der tidligere har været testet på køer, inden for det næste halvandet år – heraf to-tre i Danmark – for at protesen kan få den CE-mærkning, som kan føre til en EU-godkendelse og give mulighed for at markedsføre det i Europa.

Finn Gustafsson vurderer, at der på sigt kan være op til 30-40 patienter i Danmark, der årligt vil kunne få gavn af det kunstige hjerte.

/ritzau/