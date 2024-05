Rigshospitalet skal rense svenske donorlunger i nyt projekt

Rigshospitalet skal med en maskine rense og forbedre sydsvenske donorlunger, hvilket kan betyde, at der kommer flere lunger til transplantation i Skandinavien.

Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om metoden Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP), hvor lunger kobles til ilt og væske i en kuppel, som er del af maskinen.

Rigshospitalet har allerede 12 års erfaring med at rense og forbedre lunger, så de kan bruges til transplantation. Det har givet 25 procent flere lunger til transplantation.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Tidligere ville nogle lunger, som vi kan bruge i dag, være blevet kasseret, og derfor giver metoden flere lunger til donation, forklarer Hasse Møller-Sørensen, som er ledende overlæge på Rigshospitalets Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling i Hjertecentret.

Han er også ansvarlig for EVLP.

Og fra i år skal Rigshospitalet altså også forbedre en del af de donorlunger, der kommer fra Sydsverige.

Lungerne vil blive fragtet til Danmark, hvor de vil blive behandlet på Rigshospitalets maskine.

De danske og svenske medarbejdere vil så fællesskab vurdere, om de optimerede lunger kan bruges til transplantation, og det svenske Skånes Universitetssjukhus tager så lungerne med hjem igen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ved at udbrede metoden kan det give flere lunger til transplantation i Sverige og dermed totalt set i Skandinavien, som vi samarbejder med om at udveksle donororganer, udtaler Michael Perch, som er ledende overlæge i Afdeling for Hjertesygdomme og leder af det danske lungetransplantationsprogram.

En anden del af projektet er, at Danmark og Sverige skal samarbejde om at forske i både optimering af donorlunger og i transplantationsforløbet.

Ikke alle donorlunger kan forbedres med EVLP, og det er derfor også nødvendigt at udvikle andre behandlinger, lyder det.

Projektet har et budget på omkring 20 millioner kroner, hvoraf cirka 12 er bevilget af EU. Det løbet fra 2024 til slutningen af 2026.

/ritzau/