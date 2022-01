Rigspolitichef: Vi væltede ikke ud og aflivede mink uden lovgrundlag

Thorkild Fogde mener, at der er dannet et forkert indtryk af politiets rolle i aflivningen af mink.

Dansk politiet har i forbindelse med aflivningen af mink fået en urimelig anklage hængende over hovedet. Det mener i hvert fald rigspolitichef Thorkild Fogde.

At politiet - efter at regeringen på et pressemøde oplyste, at den havde besluttet, at alle mink skulle aflives - tog ud på farme uden lovgrundlag og krævede mink aflivet.

Det gav Thorkild Fogde udtryk for over for Minkkommissionen, da han fredag afgav forklaring.

Fogde erklærede sig "lidt rystet over, at der bagefter i den offentlige debat tegner sig et billede af, at politiet bare er væltet ud på folks ejendom, uden at kontrollere om der var et lovgrundlag."

Artiklen fortsætter under annoncen

- Sådan opererer dansk politi ikke. Og det har vi heller ikke gjort i den her sag, sagde Thorkild Fogde.

Regeringen besluttede på et møde 3. november, at efter fundet af en ny mutation i corona i mink, skulle alle mink aflives. Det blev præsenteret på et pressemøde 4. november.

Det stod dog hurtigt klart, at der kun var lovgrundlag til at kræve dele af den beslutning ført ud i livet.

På smittede farme - og på farme i en radius af 7,8 kilometer - var der hjemmel i loven og udstedt en bekendtgørelse, der gav myndighederne grundlag for at kræve, at minkavlerne tog livet af deres dyr.

Men uden for de zoner var der intet grundlag i nogen lovgivning til at kræve, at avlerne aflivede deres mink.

Til kommissionen angav Thorkild Fogde, at han ikke har givet ordre til eller givet udtryk for, at der skulle politifolk ud på minkfarme uden for zonerne.

Han henviste også til, at der ikke er registreret nogen optegnelse af, at myndighederne har været ude på farme uden for zonerne for at foretage aflivninger mod avlernes vilje.

/ritzau/