Rigspolitiet beklager håndtering af minksag

Det var en fejl, at minkavlere fik forkerte oplysninger om aflivning af mink, lyder det fra Rigspolitiet.

Rigspolitiet beklager de actioncards, som betjente brugte i deres arbejde med at ringe til minkavlere for at få dem til at aflive deres mink. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Selv om det var ulovligt at beordre mink uden for smittezonerne aflivet, satte Rigspolitiet betjente til at ringe til ejere af raske minkfarme for at få minkavlerne til at aflive deres mink.

Til opgaven udarbejdede Rigspolitiet et såkaldt actioncard, som beskriver, hvad betjentene skal fortælle.

- Det er en fejl, som vi dybt beklager. Vi løfter rigtig mange opgaver i politiet, og derfor kan der desværre ske fejl. Det er sket her.

- Jeg vil gerne personligt beklage over for de minkavlere, som har fået forkerte oplysninger fra os, udtaler rigspolitichef Thorkild Fogde i pressemeddelelsen.

/ritzau/