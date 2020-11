Rigspolitiet forsøgte at presse minkavlere til aflivning

Statsministeren er tilfreds med, at Rigspolitiet har beklaget at presse minkavlere uden lovhjemmel.

Rigspolitiet ringede til minkavlere med beskeden om, at alle mink skulle aflives, og at "beslutningen var truffet". Det skete, selv om der ikke var grundlag i loven for at aflive de mange millioner mink.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er glad for, at politiet har erkendt sin fejl.

- Mig bekendt har Rigspolitiet beklaget det, og det synes jeg selvfølgelig, er det rigtige at gøre, siger hun.

På spørgsmålet om, hvorvidt det skal have konsekvenser, gentager statsministeren sit svar.

Oplysningerne stammer fra den redegørelse, som blev fremlagt onsdag i forbindelse med minksagen, som betød, at fødevareminister Mogens Jensen (S) endte med at trække sig.

Regeringen sagde 4. november på et pressemøde, at alle mink - syge og raske - skulle aflives. Siden har det vist sig, at der ikke var grundlag i loven for at kræve det.

Rigspolitiet har overfor flere medier afvist at stille op til interview om sagen.

/ritzau/