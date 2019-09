Rigspolitiet indsamler klager over udskældt tolkefirma

Myndigheder og politikredse er blevet bedt om at rapportere om klager over tolke, oplyser Rigspolitiet.

Rigspolitiet intensiverer arbejdet med at følge op på de tolkeydelser, som firmaet EasyTranslate leverer til blandt andet politiet og domstolene.

Det sker i forlængelse af et tilsyn, Rigspolitiet har foretaget i august, og nye meldinger fra Kammeradvokaten og justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Helt konkret er samtlige myndigheder og politikredse i dag blevet bedt om at sende klager over tolke både til Rigspolitiet og EasyTranslate, skriver Rigspolitiet i en mail til Ritzau.

- Det betyder, at Rigspolitiet hurtigt kan tage hånd om problemer og sikre, at EasyTranslate følger op, lyder det videre.

Det private tolkefirma vandt opgaven i november 2018, efter at den var sendt i udbud. Siden 1. april har firmaet stået for tolkeydelser i Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Men firmaet er blevet mødt af kritik. Medier har oplyst, at tolke er udeblevet fra retsmøder, og der har været meldinger om, at kvaliteten er dalet.

Torsdag var Nick Hækkerup i et samråd om udfordringerne på området. Her gentog justitsministeren, at situationen var "utilfredsstillende".

Men selv om Kammeradvokaten har konstateret, at kontrakten er misligholdt fra firmaets side, er der ikke grundlag for at opsige den, som det er nu.

/ritzau/