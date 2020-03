Rigspolitiet indstiller køreprøver og teoriprøver

Det er ikke muligt at gå til køreprøve eller teoriprøve i to uger på grund af risikoen for coronaspredning.

Køreskoleelever må vente lidt længere på at få sig et kørekort.

I hvert fald har Rigspolitiet besluttet at indstille køre- og teoriprøver fra fredag og to uger frem. Det gør det for at mindske risikoen for at sprede coronavirus yderligere i befolkningen.

Der bliver dog stadig gennemført prøver i storvognskategorierne. Det skriver Rigspolitiet på Twitter.

/ritzau/