Rigsret eller ej: Støjberg kender sin videre skæbne i januar

Kort efter nytår tager Folketinget stilling til, om der skal rejses en rigsretssag mod Venstres næstformand.

Uvildige advokater skal vurdere begrundelsen for en rigsretssag mod Inger Støjberg (V) i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Vurderingen skal være klar i begyndelsen af januar. Den præcise dato kendes ikke, men sagen udløber medio februar.

Dermed kan det nye år begynde med en potentiel skidt nyhed for Venstre og næstformand Støjberg, der er tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Folketinget skal tage stilling til en eventuel rigsretssag mod Støjberg. Til det er der brug for en uvildig advokatvurdering af Instrukskommissionens konklusioner, der kom mandag.

Det står fast efter et møde i et underudvalg under Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget torsdag.

Det er op til et politisk flertal, om Venstres nuværende næstformand skal stilles for en rigsret.

Et muligt flertal skal ikke tage sig for god tid. Sagen falder nemlig for forældelsesfristen 10. februar 2021. Derefter vil man ikke vil kunne drage eventuelle konsekvenser.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, siger:

- Vi er kommet frem til et opdrag til de her advokater, som skal se på, om det kan bære en rigsretssag. Vi har besluttet en stram tidsplan, for vi har en deadline. Jeg tror, at det her sandsynligvis ender med en rigsret.

Mandag blev den første delberetning fra Instrukskommissionen offentliggjort. I delberetningen blev der blandt andet konkluderet, at en instruks fra 2016 om at adskille asylpar, hvor den ene part var mindreårig, var klart ulovlig.

Desuden blev der slået fast, at Støjberg blev advaret om denne ulovlighed, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet. Igennem historien er der kun rejst fem rigsretssager i Danmark.

Støjberg har efter delberetningen selv lagt vægt på, at kommissionen fastslår, at hun ikke har givet en tjenestebefaling til embedsværket om at administrere i strid med loven.

Altså at hun ikke selv har givet en direkte ordre. Det samme har Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, hæftet sig ved.

Tirsdag tilsluttede Venstre sig partierne i rød blok, som først vil have en uvildig advokatvurdering af konklusionerne, inden det næste skridt eventuelt bliver taget. Også De Konservative fra blå blok tilsluttede sig flertallet.

En række juraprofessorer har udtalt, at der i kommissionens omfattende materiale er grundlag for en rigsretssag.

Det samme er Liberal Alliance, der også er en del af blå blok, kommet frem til. Fra rød blok har De Radikale meldt ud, at Støjberg skal for en rigsret.

- Det vil rejse betydelige spørgsmål om tilliden til politikerne og retsstaten, hvis man ikke indleder en rigsretssag, siger De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard.

De Konservative og Liberal Alliance forsvarede i sin tid ellers Støjberg i sagen. Det skete, mens VLAK-regeringen eksisterede.

To andre partier i blå blok Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har meldt ud, at en rigsretssag ikke er nødvendig.

Gruppeformand og retsordfører Peter Skaarup (DF) kalder det spild af skattekroner.

- Advokaterne skal finde grundlaget for at føre en rigsretssag mod Inger Støjberg. Flertallet er der. Men der er et stort mindretal af Dansk Folkeparti og Venstre, der er imod dette her, siger han.

Det afgørende spørgsmål bliver, hvordan regeringspartiet Socialdemokratiet stiller sig. Retsordfører Jeppe Bruus (S) udtalte sig ikke til pressen efter torsdagens møde.

