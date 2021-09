Rigsretten er sat. Men er det politik eller jura?

Rigsretssagen mod tidligere integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg er netop indledt. Af anklageskriftet fremgår det, at den tidligere Venstreminister, som nu er løsgænger, er anklaget for at have overtrådt loven om ministres ansvar. Det skyldes, at hun som minister var ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 og indtil senest den 12. december 2016 i et antal sager adskilte asylsøgende ægtefæller og samlevende par, hvoraf mindst den ene part var under 18 år.