Rigsretten har talt: Inger Støjberg kendes skyldig - her er hendes straf

Rigsretten idømmer tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg 60 dages fængsel i sagen om adskillelse af asylpar.. Hun handlede forsætligt - altså bevidst.

Straffen er ubetinget. Det betyder, at den skal afsones.

Afgørelsen er netop blevet læst op af Rigsrettens formand, Thomas Rørdam, i Eigtveds Pakhus i København, hvor sagens flere end 30 retsmøder er blevet afholdt.

Dommen kan ikke ankes.

Afgørelsen falder næsten fem år efter, at daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (dengang V) bebudede et totalt stop for såkaldte barnebrude i danske asylcentre.

Og rigsretten har altså fundet, at Inger Støjberg pådrog sig et straffeansvar ved at kræve parrene adskilt uden undtagelse – uden individuel sagsbehandling, og uden at der blev givet en klar, skriftlig instruks til Udlændingestyrelsen.

Rigsretten har i den aktuelle sag bestået af 26 dommere, hvoraf 13 er højesteretsdommere og 13 er lægdommere, der er udpeget af Folketingets partier, men som ikke selv må være medlemmer af tinget. Og dommen skriver sig direkte ind i historiebøgerne som Danmarks blot sjette afsluttede rigsretssag.

Opdateres...