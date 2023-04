Rigsrevisionen kritiserer ministeriers indsats mod PFAS

Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats for at begrænse brugen og udledningen af giftige PFAS-fluorstoffer har i en periode været både "utilstrækkelig og langsommelig."

Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny beretning, der udkommer mandag.

Det skriver Politiken efter at have fået indsigt i rapportens konklusioner.

Rigsrevisionen betegner ministeriernes indsats i årene 2007-2021 som "meget utilfredsstillende". Både miljøet og menneskers sundhed kan have været udsat for "en unødig risiko", lyder det fra institutionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rigsrevisionen er Folketingets uafhængige revisionsmyndighed. Rigsrevisionen er en af de instanser, der udøver den parlamentariske kontrol i Danmark.

Seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling Lone Mikkelsen kalder det meget alvorligt, når det så klart blive konkluderet, at myndighederne ikke har handlet tilstrækkeligt.

- Ministeriet og styrelserne har nølet og begået fejltagelser, fordi der har manglet vilje til at gøre noget ved PFAS, siger hun til Politiken.

Problemerne var blevet kortlagt i mange år, men der skete ingenting, før PFOS i 2021 blev fundet hos personer, der havde spist oksekød fra græssende køer i Korsør, siger Lone Mikkelsen.

PFAS er det overordnede navn for tusindvis af menneskeskabte, kemiske fluorstoffer heriblandt PFOS.

Stofferne er mistænkt for at føre til en lang række forskellige sygdomme. Det er blandt andet leverskader, kræft og fertilitetsproblemer.

Artiklen fortsætter under annoncen

På baggrund af Rigsrevisionens hovedkonklusioner, fortæller SF's miljøordfører Carl Valentin, at han vil indkalde miljøminister Magnus Heunicke (S) i samråd.

- Det er voldsomt, når PFAS er ignoreret så meget, at det måske har haft konsekvenser for menneskers sundhed. Det har gjort skade, som det tager mange år at rette op på, siger han til Politiken.

Flere partier i Folketinget har foreslået et nationalt forbud mod PFAS.

Men regeringens synspunkt er, at det er et grænseoverskridende problem, der skal løses med et EU-forbud.

Danmark og flere andre EU-lande arbejder derfor på at få stofferne forbudt på EU-niveau.

/ritzau/