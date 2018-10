Riisager lader skoler stå for klare regler for mobilen

Langt de fleste skoler og ungdomsuddannelser har retningslinjer for mobilen ifølge stikprøveundersøgelse.

Den kan være svært at lægge fra sig, når hele verden byder sig til gennem nogle få klik på mobilen. Problemet er, hvis trangen til at samle mobiltelefonen op indfinder sig, mens man burde koncentrere sig.

Derfor har en række grundskoler og ungdomsuddannelser en mobilpolitik for elevernes brug ifølge en ny stikprøveundersøgelse fra Undervisningsministeriet.

Det er kun 33 ud af 271 adspurgte skoler, der ikke har en politik. Det svarer til 12 procent. 224 skoler har en politik på området, mens 14 skoler har svaret enten "andet" eller "ved ikke" på spørgsmålet.

Det er vigtigt med klare regler, for den gode undervisning kræver ro og plads til fordybelse, mener undervisningsminister Merete Riisager (LA).

- Det er meget, meget positivt, for der er ingen tvivl om, at der er behov for ro i klasselokalet, så eleverne kan lære noget, og at man i frikvarteret kan være sammen og bevæge sig, siger hun.

Hun afviser, at langt flere skoler burde have en politik.

Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Derfor er udfordringen, at digitale redskaber kan stjæle opmærksomhed i klasselokalet.

Børns brug af mobiltelefoner i skoletiden har været diskuteret, siden det franske parlament i sommer vedtog et forbud.

En tidligere undersøgelse pegede på, at elever på ungdomsuddannelser ofte brugte mobiltelefoner eller computere til formål, der intet har at gøre med undervisningen.

Som eleverne bliver ældre, går de fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse, men det er rent faktisk de ældre uddannelsesinstitutioner, der kan lære af de yngre.

- Når man kigger på grundskolen, er man godt i gang, og man arbejder hele tiden med at inddrage den nyeste viden.

- Når man kigger på ungdomsuddannelserne, er der stadig noget vej at gå, dem er jeg i virkeligheden mere bekymret for, siger ministeren.

Det er svært at pege på, hvad det skyldes, men ministeren har alligevel et bud.

- Det er, fordi eleverne er ældre, og lærerne og rektorerne viger måske lidt tilbage for at lave nogle håndfaste politikker, men unge mennesker har også brug for ro, siger hun.

Den nye undersøgelse viser også, at 23 procent af de adspurgte folkeskoler har en politik om at indsamle elevernes mobiltelefoner om morgenen. På tværs af ungdomsuddannelserne er det ikke en udbredt praksis.

- Det er rigtig fornuftigt, hvis man har taget en snak med forældrene og skolebestyrelserne, siger ministeren.

På spørgsmålet om, hvordan hun som minister vil sikre sig, at skolerne har en effektiv politik, svarer hun, at det må være op til skolerne selv.

Både De Radikale og Socialdemokratiet har tidligere ytret ønske om en lov på området, som skal fastlægge regler for mobiltelefoner for alle landets skoler.

Men det afviser en række andre partier, da det bør være noget, skolerne selv kan klare.

Undervisningsministeriet går nu i dialog med skolerne for at afdække behov for viden og værktøjer i arbejdet med at opstille rammer.

/ritzau/