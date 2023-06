Risiko for brand stiger i den knastørre natur flere steder i landet

I flere dele af landet ser risikoen for brandfare ud til at blive meget høj i løbet af weekenden.

Det gælder i store dele af Jylland, men også i områder på Sjælland, Fyn, Lolland-Falster og Bornholm.

Det viser brandfareindekset.

Sekretariatschef for Danske Beredskaber Bjarne Nigaard opfordrer til, at man tænker sig om, hvis man har planlagt at tænde op for grillen i weekenden.

- Har man planlagt den helt vildt fede grillfest i weekenden og vil tage indkørslen med ukrudtsbrænderen, kan det godt være, at man skulle tage den på knæ og bruge gasgrillen.

- Gnister og flammer kan i forbindelse med det meget tørre og varme vejr let risikere at tænde en brand i for eksempel carporten, hækken eller endnu værre inde hos naboen, siger han.

Danske Beredskaber har i maj registreret en lidt højere forekomst af anmeldelser af naturbrande end samme måned de seneste tre år.

Naturbrande dækker både over brande i naturen, men også i rabatten og græsskråninger i byer.

- Det er en indikation på, at det er tørt derude, og at man skal være forsigtig, ellers får man besøg af os, og der er nok ikke altid det, man har lyst til, siger Bjarne Nigaard.

Indtil nu er der dog ikke noget, der indikerer, at det er nødvendigt at indføre et afbrændingsforbud nogen steder i landet, vurderer han.

- Vi er ikke der, hvor forbud er det næste skridt, men vi informerer og minder folk om, at vi er gode mennesker, og at vi skal hjælpe hinanden med at få styr på de her ting, siger han.

Sidst der blev indført et nationalt afbrændingsforbud var tilbage i 2018. Det skete efter en periode med tørt, blæsende og varmt vejr.

- Det har vi også nu, men perioden med høje temperaturer har slet ikke været så lang som i 2018, siger Bjarne Nigaard.

I 2018 satte afbrændingsforbud en stopper for sankthansbål i flere danske kommuner.

Danske Beredskaber holder øje med situationen, men kan endnu ikke vurderer, om det samme bliver tilfældet i år.

- Jeg kan ikke udstikke garantier, men indtil videre kan man godt blive ved med at have kvas på lager til den 23., siger Bjarne Nigaard.

