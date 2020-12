Risiko for hovedstadens kræftpatienter må flyttes til Syddanmark

Antallet af indlagte coronapatienter i hovedstaden har "sprængt skalaen". Kræftpatienter skal måske flyttes.

Region Hovedstaden har opjusteret antallet af sengepladser på intensiv med yderligere 200, men er hårdt presset på grund af coronavirus.

Det betyder, at nogle kræftpatienter kan blive overflyttet til Region Syddanmark, der ikke er så hårdt presset på grund af pandemien.

- Vi er ret tæt på at blive nødt til at gøre det. Vi har til formiddag fået indmelding fra hospitaler om, hvilken type patienter man har brug for hjælp til, og det er vi i kontakt med Region Syddanmark om, siger lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger.

Hun uddyber, at der ikke er tale om flere hundrede patienter, men om kræftpatienter, hvor det er vigtigt, at de får et tilbud om operation inden for få dage.

- Vi har allermest brug for hjælp til kræftpatienter og andre patienter, der skulle have været opereret over jul og nytår. For nogle af dem kan det godt være, at vi skal finde et hospital i Region Syddanmark, siger hun.

De mange patienter har sprængt de planer, som regionen havde for at have plads, og regionens ledelse arbejder nu på at udvidede kapaciteten yderligere, så der er plads til både coronasyge og andre, der har behov for behandling.

Der er tirsdag 389 indlagte, oplyser regionen i en pressemeddelelse. I starten af december var tallet 103.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) mener, at situationen er alvorlig.

- Vi er i undtagelsestilstand, vi har medarbejdere, der arbejder rigtig hårdt og har gjort det i mange måneder, siger hun.

Smittetrykket er relativt højt, men er faldende i hovedstaden.

- Vi forsøger selvfølgelig at skaffe personale ad frivillighedens vej, men på nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt i forhold til den opgave, vi skal løse. Derfor bliver vi nødt til at råbe vagt i gevær, siger Sophie Hæstorp Andersen.

/ritzau/