Risiko for metalstykker i spinatpasta

Fødevareleverandøren Scandinavian Retail Food tilbagekalder en række pastaprodukter med spinat. Underleverandøren af spinat har konstateret fund af metalstykker.

Det oplyser Scandinavian Retail Food i en pressemeddelelse.

Underleverandøren har vurderet, at der kan være en lille risiko for, at metalstykker er endt i pastaprodukterne.

I alt er der tale om 11 forskellige mærker af pasta med spinat, der tilbagekaldes. Alle pakker indeholder 250 gram pasta.

Blandt mærkerne er for eksempel "Pastella frisk fettuccine med spinat" med bedst før-dato 1. august, "Salling øko frisk fettuccine spinat" med bedst før-dato 17. juli og "Änglamark økologisk fettuccine spinat" med bedst før-dato henholdsvis 30. maj og 24. juli.

Pastaprodukterne er solgt i Bilka, Føtex, Netto, Dagli' Brugsen, Salling stormagasiner, Kvickly, SuperBrugsen, Irma, Coop365, Meny, Spar, Min Købmand, Aldi, Løvbjerg, Letkøb, ABC-Lavpris og Lidl.

Scandinavian Retail Food råder forbrugerne til enten at levere varen tilbage til butikken, den er købt i, eller at kassere produktet.

/ritzau/