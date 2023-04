Risiko for polio og mæslinger: 67 millioner børn mangler vaccinationer på grund af corona

Når man lover noget, skal man også leve op til det. Det er ikke altid logik i politik, men når det kommer til klimaet, så skal det være sådan. Det er i hvert fald, hvad regeringen har tænkt sig med klimamålene for 2025.

I går præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) regeringens planer, som skal sikre, at vi altså når målene inden for bare to år, hvor CO2-udledningen skal reduceres med 50-54 procent i forhold til 1990. Ifølge regeringens plan skal det ske på følgende måde:

Mere grønt brændstof i bilerne, altså biobrændstoffer.

Et loft for forbruget af førstegenerations-brændstoffer, der er opdyrket alene for at blive hældt på biler og lastbiler.

Arealet til havvind fordobles, og kapaciteten skal øges markant. Ifølge regeringen kan der potentielt være en femdobling af dansk havvind på vej.

Planen får dog kritik fra både eksperter, partier og industri, skriver DR.

Private skal nedbringe kø til kræfttjek

Også på sundhedsområdet skal der ske noget politisk. For kvinder venter for længe på at blive screenet for brystkræft i Region Hovedstaden. På grund af personalemangel har ventetiden i perioder været oppe på to år og otte måneder. Det skal løses, og her kan private aktører gøre en forskel ved at screene 2400 kvinder om måneden de kommende måneder.

Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det kræver naturligvis penge, og dem har politikkerne i regionen, som vil afsætte 15 millioner kroner i år for at få ventetiden på screeningerne ned. En del af pengene går til de private aktører.

Medarbejdere sendt hjem: Kiggede i 13-årigs patientjournal

Vi bliver i samme region. Her og i Region Sjælland har medarbejdere kigget i patientjournalen, som tilhører den 13-årige pige, der i Vestsjælland forleden ifølge politiet blev bortført og voldtaget. Disse medarbejdere er nu hjemsendt, skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. De ansatte er hjemsendt, mens det undersøges, om der var faglig begrundelse for de opslag, de i løbet af weekenden har lavet i patientjournalen tilhørende den 13-årige pige. Sagen er anmeldt til både Datatilsynet og Styrelsen for Patientklager.

67 millioner børn mangler vaccinationer på grund af corona

Under coronapandemien blev store dele af verdens befolkninger vaccineret flere gange. Også børn. Men pandemien førte samtidig til, at et andet vigtigt stik i armen udeblev. Det handler om børnevaccinationer, som Unicef mener er sat 10 år tilbage. Omkring 67 millioner børn verden over er helt eller delvist gået glip af rutinemæssige vaccinationer, lød det i går fra FN's børneorganisation, Unicef, i den årlige rapport "State of the World's Children". Det kan ifølge Unicef føre til udbrud af polio eller mæslinger. Især er det børn og Afrika og Sydøstasien, som det er gået ud over.

Her er tre andre nyheder fra udlandet:

85 personer, heriblandt børn, er blevet dræbt, og flere hundrede personer er kommet til skade i Yemens hovedstad, Sanaa, efter at der opstod panik under uddeling af kontanter. Læs mere.

er blevet dræbt, og flere hundrede personer er kommet til skade i Yemens hovedstad, Sanaa, efter at der opstod panik under uddeling af kontanter. Læs mere. Tre unge er anholdt for dødeligt skyderi i Alabama, hvor fire personer blev dræbt sent lørdag. Mere om sagen her.

for dødeligt skyderi i Alabama, hvor fire personer blev dræbt sent lørdag. Mere om sagen her. En 16-årig dreng, der ringede på den forkerte dør, sætter nyt liv i amerikansk våbendebat. Læs historien i Kristeligt Dagblad.

Ny royal baby bliver til ved rugemoderskab

Vi skal herhjem igen, for der er kommet en glædelig nyhed fra Kongehuset. Dronning Margrethes nevø og hans hustru venter nemlig deres første barn med hjælp fra en rugemoder. Så vidt vides er det første royale barn, der bliver til ved denne metode.

Der fremgår dog ikke yderligere detaljer om barnet, for eksempel om det bliver til med hjælp fra en altruistisk eller en kommerciel rugemoder, altså om det er en frivillig aftale, eller om de betaler for ydelsen. Uanset hvad kan det være med til at skabe fornyet opmærksomhed på rugemoderskab herhjemme, vurderer Leif Vestergaard Pedersen">Leif Vestergaard Pedersen, der er formand for Det Etiske Råd. Hvad han mener med det, kan man læse i dagens Kristeligt Dagblad.

Museum: Vis mere respekt på fotos

Vi slutter Morgensamling af med en lidt spektakulær opfordring fra et museum. Der er tale om Auschwitz, hvor det ifølge museet er upassende at smile på fotos. Det gjorde en britisk kvinde ifølge mediet Vice for nylig, mens hun sad på de togskinner, der blev brugt til at sende millioner af fanger, hovedsageligt jøder, i døden i den nazistiske udryddelseslejr.

Today I had one of the most harrowing experiences of my life. Regrettably it didn’t seem everyone there found it quite so poignant. pic.twitter.com/3OdWavqC4P — Maria 🇬🇧 (@MariaRMGBNews) April 15, 2023

Kvinden delte fotoet på Twitter, hvor det har over 30 millioner visninger. Som svar opfordrede Auschwitzmuseet og mindesmærket folk til at respektere mindet om ofrene. Det er ikke første gang, at stedet har måttet irettesætte besøgendes adfærd.