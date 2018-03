Der er risiko for salmonella i hakket oksekød fra virksomheden Gris Lam & Co A/S, oplyser Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen advarer lørdag aften om risiko for salmonella i hakket oksekød.

Det er virksomheden Gris Lam Co A/S, der tilbagekalder Økologisk Hakket Oksekød 8-12 procent produceret 12. marts 2018, oplyser Fødevarestyrelsen.

Det er en af virksomhedens egenkontrolprøver, der viser mistanke om salmonella.

Der er tale om henholdsvis 400 og 800 gram hakket oksekød. Kødet var mindst holdbar til 28. marts 2018.

Kødet er solgt i Irma og gennem webbutikken nemlig.com.

Selv om kødets holdbarhedsdato er overskredet, opfordres forbrugere, der eventuelt har nedfrosne produkter, til at tjekke disse.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller kassere det.

/ritzau/