Risiko for svinepest i Danmark vurderes som lav trods svensk udbrud

Trods det første fund af afrikansk svinepest i vildsvin i Sverige nogensinde er risikoen for, at sygdommen kommer til danske grisebesætninger meget lav.

Det står der i en trusselsvurdering fra Fødevarestyrelsen offentliggjort fredag.

Onsdag kom det frem, at der i Fagersta-området over 100 kilometer nordvest for Stockholm er konstateret afrikansk svinepest - en sygdom, der, hvis den bryder ud i Danmark, kan gå ud eksporten.

- Fødevarestyrelsen vurderer fortsat, at den samlede risiko for introduktion af smitte med ASF (afrikansk svinepest, red.) til danske grisebesætninger er meget lav, skriver styrelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fødevarestyrelsen i Danmark ser på tre potentielle smitteveje. Det er "jagtturisme", "vildsvin" samt den samlede kategori "transporter, ornesæd og grisehandel".

For de to sidstnævnte vurderes risikoen som "meget lav", mens den for jagtturisme kun vurderes som "lav".

Styrelsen kommer med en række anbefalinger, blandt andet:

- Særlig opmærksomhed på ikke at hjembringe smitte via udstyr inklusive tøj, skydestok, våben, støvler, jagthund, kød og jagttrofæer til Danmark, hvis man har været på jagt i udlandet.

Torsdag indførte svenske myndigheder hårde restriktioner i et meget stort område.

Restriktionerne betyder, at en række aktiviteter forbydes i det afspærrede område, blandt andet elgjagt og svampeplukning. Nogle steder forbydes erhvervsaktiviteter, og nogle steder indføres totalt opholdsforbud.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom. Den kan ramme alle racer af svin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har aldrig været konstateret i Danmark. Men sygdommen forekommer flere steder i Øst- og Sydeuropa - og er nu også konstateret i Sverige.

Danmark har tidligere grebet fysisk ind for at forhindre, at den kommer ind i landet. I 2019 blev der opført et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Hegnet skal forhindre vildsvin i at krydse grænsen. De er meget udbredt i Nordtyskland.

Afrikansk svinepest optræder i to former - én med et hurtigt forløb med stor dødelighed blandt dyrene og en anden og mildere form med et mere langstrakt forløb.

- Sygdommen kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker, skriver Fødevarestyrelsen.

/ritzau/