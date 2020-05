Risikogruppe får ret til løn og sygedagpenge under epidemi

Også pårørende til personer i risikogruppen kan via sygedagpengesystemet blive hjemme fra arbejde.

Kronisk syge og andre, der er i risiko for at ramt hårdt af coronavirus, har stået med dilemma. Skulle de opgive indtægten eller gå på arbejde og risikere at blive alvorlig syg?

Med en politisk aftale, som regeringen og Folketingets øvrige partier har indgået fredag, kan risikogruppen blive hjemme og samtidig få løn eller dagpenge, hvis det er for risikabelt at tage på arbejde.

Sundhedsstyrelsen har 4. maj præciseret, hvem der er i øget risiko for at blive syg af coronavirus. Det er blandt andet personer med høj alder, personer med overvægt og kronisk syge.

Aftalen gælder også pårørende, som bor under samme tag som personer i risikogruppen.

Det skal gælde frem til 1. september. I hele den periode vil arbejdsgiverne modtage sygedagepengerefusion.

- Medarbejdere i den særlige risikogruppe og pårørende bliver nu sikret forsørgelse, så de trygt kan blive hjemme fra arbejde under genåbningen af Danmark, udtaler beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

- Det er utroligt vigtigt, at de ikke føler sig presset til at gå på arbejde eller sige deres job op i denne svære tid.

Ordningen træder i kraft, når lovgivningen er på plads omkring 20. maj.

Partierne blev for næsten fire uger siden enige om afsætte en pulje på 200 millioner kroner som hjælp til dem, der ikke kan gå på arbejde af helbredsmæssige årsager.

Og efter at organisationer og fagforeninger har presset utålmodigt på, er der nu en model klar.

Flere partier har højlydt kæmpet for, at også pårørende til personer i risikogruppen har mulighed for at blive hjemme, så deres udsatte familiemedlemmer.

Det var ifølge blandt andet SF og De Radikale ikke en del af regeringens oprindelige udspil til en model.

/ritzau/