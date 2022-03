Risikoniveauet for corona er nu på to i alle regioner

Risikoniveauet for coronavirus vurderes nu til to i samtlige landets fem regioner.

Det fremgår af Epidemikommissionens nationale risikovurdering for uge ni.

Risikoniveauet er således blevet sænket fra tre til to i både Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Når risikoniveauet er to betyder det, at der er udsigt til lav sygdomsbyrde i den kommende periode.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vurderingen er baseret på data, der dækker perioden fra 21. til 27. februar.

I vurderingen lyder det, at antallet af bekræftede smittetilfælde med coronavirus er faldet fra 239.265 tilfælde i uge syv til 152.217 tilfælde i uge otte. Det svarer til et fald på 36 procent.

Desuden er incidensen faldet for alle aldersgrupper. Den højeste incidens ses blandt borgere i alderen fra 50 til 59 år.

Incidensen beskriver antallet af bekræftede smittede per 100.000 borgere.

For de 50-59-årige er incidensen 3160.

Samtidig er antallet af nyindlæggelser faldet med 11 procent fra uge syv til uge otte.

Der er dog set en stigning i antallet af indlæggelser blandt de ældre i aldersgrupperne 70 til 79 år - og blandt dem, der er ældre end 90 år.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der maksimalt er mellem 250 og 300 patienter, der er indlagt, som er alvorligt syge med coronavirus. Sundhedsstyrelsen forventer desuden, at det tal vil falde i den kommende uge.

Lørdag var der 1535 indlagte med coronavirus.

Antallet af dødsfald blandt personer med en positiv coronatest var 263 i uge otte. Der ses en lille grad af overdødelighed i Danmark - særligt blandt borgere over 85 år.

Epidemikommissionen skriver desuden i risikovurderingen, at smitten ventes at falde yderligere i hele landet de kommende uger, og at faldet i smitten blandt ældre forventes at medføre et fald i indlæggelser og dødsfald i de kommende uger.

/ritzau/