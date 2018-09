Ritzau morgenbrief

Topnyheder:

Trump gør alvor af trussel mod Kina om nye toldsatser

Udland: USA optrapper handelsstriden med Kina og indfører ti procents told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar. De nye toldsatser træder i kraft 24. september. Mere

https://ritzau.dk/-bjo1

Medie: Senatet udsætter afstemning om Kavanaugh

Udland: Torsdagens afstemning i Senatets retsudvalg om Brett Kavanaughs fremtid som dommer ved USA's højesteret er blevet udskudt. Det oplyser unavngivne kilder til Fox News. Mere

https://ritzau.dk/-bjo2

Nyheder:

DR kalder medarbejderne til stormøde om spareplan

Politik: DR holder stormøde for sine medarbejdere i København tirsdag klokken ti, hvor DR vil gennemgå detaljerne i spareplanen efter medieaftalen. Det fremgår af en mail, som DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, mandag aften sendte til de ansatte i public service-koncernen. Mere

https://ritzau.dk/-bjo3

USA vil tage imod markant færre flygtninge i 2019

Udland: USA vil i 2019 maksimalt lade 30.000 flygtninge og migranter komme ind i landet. Det er andet år i træk, at USA reducerer antallet af flygtninge, som bliver tilladt indrejse. Mere

https://ritzau.dk/-bjo4

Trump frigiver agenters sms-beskeder fra Rusland-granskning

Udland: Hidtil hemmeligstemplede dokumenter om efterforskningen af Ruslands mulige indblanding i det amerikanske valg i 2016 bliver nu frigivet til offentliggørelse. Mere

https://ritzau.dk/-bjpb

FN: Sidste år døde et barn hvert femte sekund

Udland: I 2017 døde anslået 6,3 millioner børn før deres 15-års fødselsdag. Det svarer til et barn hvert femte sekund. De fleste dødsfald skyldtes hovedsageligt mangel på vand, ernæring og sundhedspleje samt dårlig sanitet. Mere

https://ritzau.dk/-bjpc

Missilangreb mod syrisk by kvæster mindst ti

Udland: Ifølge det syriske statslige nyhedsbureau, Sana, blev kystbyen Latakia mandag aften dansk tid udsat for et missilangreb. Mere

https://ritzau.dk/-bjpd

Det sker i dag:

13:00 Prominente gæster taler på DI's topmøde

Dansk Industri (DI) samler mere end 1000 topledere, politikere, opinionsdannere og beslutningstagere til DI Topmødet 2018 i København. Mere

https://ritzau.dk/-bjoF

14:00 Inger Støjberg tager nordiske ministre med til Vollsmose

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besøger Vollsmose. Besøget sker sammen med hendes nordiske ministerkolleger. Mere

https://ritzau.dk/-bjoE

FN tager hul på sin årlige generalforsamling

FN's generalforsamling begynder. Generalforsamlingen finder sted en gang om året, og over den næste uge vil medlemslandene samles i New York til højniveaumøder og generaldebatten, som begynder næste tirsdag. Mere

https://ritzau.dk/-bjoV

Nedrustning kommer i fokus på koreansk topmøde

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, mødes i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, fra tirsdag og frem til torsdag. Det vil være det tredje møde mellem de to ledere i år. Mere

https://ritzau.dk/-bjoU

DR's public service-kontrakt offentliggøres

Kulturministeriet forventes at offentliggøre DR's public service-kontrakt for 2019 til 2023, som skal lægge linjen for mediehusets programaktivitet de næste fire år. Mere

https://ritzau.dk/-bjoD

35.000 stiller op til lokalvalg i Syrien

Tirsdag er der lokalvalg i Syrien. Valget er det første, siden konflikten i Syrien brød ud i 2011. Næsten 35.000 kandidater stiller op til de lokale valg. Mere

https://ritzau.dk/-bjoG

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Myten om, at østeuropæere er underbetalte, holder ikke på virksomheder med overenskomst. Det viser analyse fra Dansk Industri, som har undersøgt lønnen for 12.000 østarbejdere.

Berlingske

Danske Banks topchef, Thomas Borgen, har forklaret, at han ikke blev fyldestgørende informeret om hvidvasksagen. Men det modsiges af kilder, som fortæller, at Borgen modtog advarsler allerede tidligt i 2014.

https://www.business.dk/finans/danske-banks-topchef-var-tidligt-velinformeret-om-hvidvasksag låst

B.T.

Mascha Vang er dybt såret over, at Annette Heick har udtrykt bekymring for hendes barns tarv. Heick kunne have ringet, frem for at underholde nationen, hvis hun var så bekymret, siger Vang.

Børsen

Hvis tilsynet med mulig hvidvask i bankerne i EU ikke fungerer effektivt nok, kan det føre til en ny finanskrise, advarer EU-Kommissionens næstformand, Jyrki Katainen.

https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/207533/artikel.html?utm_source=forside=nyhed_01 låst

Ekstra Bladet

Kommunerne er udsat for et ekstremt pres fra hackere. 86 ud af de 96 danske kommuner er blevet hacket. Samlet er hackere brudt ind i de offentlige systemer 650 gange på cirka tre år.

Finans

Lovgivningen kræver, at banker annullerer bonusser til særligt udvalgte medarbejdere, hvis de er tildelt på fejlagtigt grundlag. Det kan ramme ansatte i Danske Bank som følge af hvidvasksagen.

https://finans.dk/finans2/ECE10874598/danske-bankansatte-staar-til-at-miste-millionbonusser/?ctxref=forside låst.

Information

Den tyrkiske valutakrise har gjort EU mere lydhør over for præsident Erdogans enmandsstyre af frygt for et tyrkisk økonomisk kollaps, der kan lamme banker i EU og udløse en ny migrantkrise. (Analyse).

https://www.information.dk/udland/2018/09/tyrkiske-krise-presser-tyrkiet-eu-taettere-paa-hinanden?lst_frnt (låst)

Jyllands-Posten

Jo mere de studerende arbejder, desto større sandsynlighed har de som nyuddannede for at komme i beskæftigelse. Det viser undersøgelse fra Dansk Industri blandt studerende med lange uddannelser.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10875127/arbejde-i-studietiden-foerer-hurtigt-til-et-job/ låst

Kristeligt Dagblad

Inspireret af en ordning i Norge vil Socialdemokratiet indføre en pligt for indvandrere på offentlige ydelser til at bidrage i for eksempel et nyttejob i 37 timer om ugen. Møder man ikke, bliver ydelsen ikke udbetalt.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/s-indvandrere-skal-vaere-aktive-37-timer-om-ugen låst

Politiken

I kølvandet af Danske Banks møgsag er der i Folketinget flertal for en ”hvidvaskpakke”. Men det løser næppe problemet. Kun bankerne selv kan kontrollere de globale pengestrømme. (Analyse).

https://politiken.dk/indland/art6705069/Politikerne-st%C3%A5r-i-k%C3%B8-ved-hvidvasken låst

Avisernes ledere

Berlingske: Borgerlige vælgere må jo flygte i rædsel fra DF

Med en åben invitation fra Kristian Thulesen Dahl (DF) til Mette Frederiksen (S) om at ringe, hvis der efter næste valg ikke er blåt flertal, afslører Dansk Folkeparti sig endegyldigt som et principløst og populistisk vejrhaneparti, fordi vælgerne efterlades i dyb uvished om, hvad de får ved at krydse af ved DF.

https://www.b.dk/berlingske-mener/borgerlige-vaelgere-maa-jo-flygte-bort-i-raedsel-fra-df låst

BT: Det er vigtigt at skelne mellem krænkelser

Debatten om krænkelser tager overhånd, når personer på alle oprindelige folks vegne føler sig krænket over, at en norsk minister klæder sig ud som indianer til en fest. Vi kan diskutere vores vedtagne normer, men vi kan ikke indrette alt efter den enkeltes smag og følelser.

https://www.bt.dk/debat/b.t.-mener-alle-undertrykkes-nar-den-kraenkede-bliver-konge

Børsen: Toplønninger skal ikke reguleres politisk

Når S-formand Mette Frederiksen gør sig til fortaler for, at politikere skal regulere toplønninger, er det ikke bare dumt. Hun glemmer også, at vi i Danmark ikke har tradition for at lovgive om løn. Og sådan fungerer systemet. I en markedsøkonomi afgør udbud og efterspørgsel lønningerne.

https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/207489/artikel.html låst

Ekstra Bladet: De radikale er for sent ude

Det er godt, at de radikale vil opsige forliget om offentlighedsloven, men meget kunne være undgået, hvis partiet havde lyttet til advarslerne og blokeret for loven, da de sad i regering. I stedet for at vente til nu hvor valget lurer, og de ikke har udsigt til ministerposter.

Information: Kamp om skov er symbol på Merkels klimahykleri

Tysk politi gik i weekenden hårdt til værks for at fjerne demonstranter fra en skov, der skal fældes, så der kan udvindes brunkul. Demonstranternes frustration er forståelig, fordi kansler Angela Merkel i sin nye regering har ladet hånt om et miljøløfte.

https://www.information.dk/udland/leder/2018/09/kulstoevet-paa-merkels-skuldre låst

Jyllands-Posten: Pensionskommissionen bør genoplives

Stort set intet politikområde fordrer så langsigtet tænkning som pensionsområdet. Desværre rækker dansk politik sjældent længere end til næste valg. Så meget mere beklageligt er det, at Pensionskommissionen er nedlagt. Den bør genoptage sit virke og komme med forslag til langsigtede reformer.

https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE10873927/pensionskommissionen-boer-genopstaa/ låst

Kristeligt Dagblad: Problematisk krænkelseskultur er kommet til Danmark

Med nye retningslinjer for ”seksuel chikane og anden krænkende adfærd” er Københavns Universitet slået ind på en blind vej, der rummer dystre perspektiver. Erfaringer fra USA tyder på, at forsøget på at indrette sig efter de krænkelsesparate er skruen uden ende.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/leder/den-frie-tankes-fallit låst

Politiken: Klogt at droppe elektroniske valg

Så længe der ikke er et bedre og sikrere digitalt alternativt, vil det være galimatias at gøre stemmeafgivelsen i Danmark elektronisk. Talrige skandaler viser med al tydelighed, at sikkerheden ikke altid er i top i den digitaliserede verden.

https://politiken.dk/debat/ledere/art6705075/Klogt-at-droppe-elektroniske-valg-i-Danmark låst.

Populære søgeord på Google:

iOS 12

https://ritzau.dk/-bjoW

Ticketmaster

https://ritzau.dk/-bjoX

Golittle

https://ritzau.dk/-bjoY

Tommy Ahlers

https://ritzau.dk/-bjoZ

AAB

https://ritzau.dk/-bjo0

Kilde: Google Trends - mest anvendte søgninger på Google i Danmark i dag.

https://trends.google.dk/trends

Udvalgte nyheder fra facebook:

DR 2 og DR K lægges sammen

https://ritzau.dk/-bjoK

John har fået nok af DF og Støjberg: Hold kæft og skam jer

https://ritzau.dk/-bjoL

Kristne samfund i oprør: Vil have deres kristne syn på seksualitet og køn accepteret

https://ritzau.dk/-bjoM

Eksperter advarer: Dødelig svamp skyder op i de danske skove

https://ritzau.dk/-bjoN

Cirkus Arena sender elefanter på tidlig pension - skal nyde livet i safariparkhttps://ritzau.dk/-bjoO

Kilde: deviralenyheder.dk - nyheder med flest likes, kommentarer og delinger seneste 12 timer. Nyheder uden redaktionel relevans kan fravælges af Ritzau.

https://deviralenyheder.dk

Udvalgte twitter trends:

#aabvb

https://ritzau.dk/-bjoH

#fcmfck

https://ritzau.dk/-bjh7

Aarhus

https://ritzau.dk/-bep0

#ITSWC18

https://ritzau.dk/-bjoI

#RC68Rome

https://ritzau.dk/-bjoJ

Kilde: Twitter

https://twitter.com/

Dagens vejr:

Tirsdag: Tørt og solrigt med mellem 20 og 25 grader varmt og svag til jævn vind fra syd, ved Vestkysten op til hård vind.

Kilde: http://www.dmi.dk/vejr