Ritzau morgenbrief

USA's udenrigsminister: Vores alliance med Danmark er stærk

Politik: Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har i et opkald til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) onsdag aften diskuteret et øget sikkerhedssamarbejde mellem USA og Danmark i Arktis - herunder på Grønland. Samtidig roser Pompeo den stærke alliance mellem danskerne og amerikanerne.

Bolsonaro beskylder ngo'er for at sætte ild til Amazonas

Udland: Brasiliens højreorienterede præsident, Jair Bolsonaro, beskylder ikkestatslige organisationer, de såkaldte ngo'er, for at sætte ild til regnskoven Amazonas. Mere

Skipper er ordknap om sygemeldt EL-borgmesters kroservering

Politik: Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er ikke meget for at tale om sin sygemeldte partifælle Ninna Hedeager Olsen, som er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune. Under sit sygefravær har hun serveret på sin venindes kro på Tunø. Det skriver både Ekstra Bladet og Jyllands-Posten.

Storbritannien og Sydkorea indgår frihandelsaftale

Udland: Storbritannien og Sydkorea vil torsdag underskrive en frihandelsaftale, der skal træde i kraft efter briternes forestående udtræden af EU om lidt over to måneder. Det meddeler det britiske udenrigsministerium onsdag aften.

Rekordmange udlændinge har job i Danmark

Indland: Danske virksomheder bliver ved med at ansætte flere udlændinge. Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 222.500 fuldtidspersoner med udenlandsk statsborgerskab i første halvår 2019 var i job i Danmark. Det skriver Børsen.

SF bejler til DF med kold skulder til Radikale

Politik: Ingen er uundværlig og da slet ikke Radikale Venstre. Det er budskabet fra SF-formand Pia Olsen Dyhr fra partiets sommergruppemøde i Helsingør, skriver Politiken.

FN-organ nedtoner sundhedsfaren ved indtagelse af mikroplast

Udland: Offentligheden bør ikke være bekymret for mikroplast, der finder vej til klodens drikkevand. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der offentliggøres torsdag i Geneve. Mere

Klimavenlig guvernør dropper sit præsidentkandidatur

Udland: Den demokratiske guvernør Jay Inslee har valgt at trække sig fra kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat, skriver Politico. Inslee, der siden 2013 har været guvernør i den nordvestlige delstat Washington, har ført en kampagne, der især har fokuseret på at bekæmpe de globale klimaforandringer. Mere

I dag offentliggøres en stribe af regnskaber

Klokken 07:00 lægger høreapparatskoncernen GN ud med regnskab for de første seks måneder af 2019. Klokken 08:00 kommer mejerikoncernen Arla med tal for første halvdel af 2019, og medicokoncernen Ambu kommer med regnskab for de første ni måneder af regnskabsåret 2018/19. Klokken 13.30 kommer Parken Sport Entertainment med halvårstal.

12:30: SF holder pressemøde

SF holder 21.-23. august sommergruppemøde. I dag vil der være pressemøde klokken 12.30. Mere

13:00 Boris Johnson mødes med Macron i Paris

Den franske præsident, Emmanuel Macron, og den britiske premierminister, Boris Johnson, mødes i dag i Paris for blandt andet at diskutere brexit, Iran og Syrien. Mere

13:00 Kronprinsen indvier havmølleparken Horns Rev 3

Kronprins Frederik forestår indvielsen af Danmarks største havvindmøllepark Horns Rev 3 ud for Blåvandshuk. Horns Rev 3 vil kunne dække 425.000 husstandes årlige elforbrug og øger den danske elproduktion fra vindmøller med 12 procent. Mere

14:00 Lars Larsen bisættes

Stifteren af Jysk, Lars Larsen, bisættes i dag fra Sejs-Svejbæk kirke. Lars Larsen døde tidligt mandag morgen sit hjem ved Silkeborg efter længere tids sygdom. Lars Larsen blev 71 år. Mere

14:45 Kofod og irsk kollega holder doorstep

Udenrigsminister Jeppe Kofod holder doorstep med den irske udenrigsminister Simon Coveney i Udenrigsministeriet. Mere

19:00 Venstres regionsbestyrelse i Syddanmark holder krisemøde

Ifølge avisen Danmark holder Venstres regionsbestyrelse i Syddanmark krisemøde om formandsuroen i partiet klokken 19 torsdag aften. Det foregår angiveligt i Bramdrupdam Hallerne ved Kolding. Mere

Det Konservative Folkeparti indleder sommergruppemøde

Den 22.-23. august holder Det Konservative Folkeparti sommergruppemøde på Egelund Slot. Mere

Avisen Danmark

Samtlige Venstreforeninger i landets fem regioner er i gang med at koordinere op til et hovedbestyrelsesmøde i næste uge, hvor Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens ledelse af partiet vil blive angrebet.

Berlingske

Donald Trumps aflysning af besøg i Danmark, med den begrundelse at hans forslag om at købe Grønland er blevet betegnet som "absurd", har forværret forholdet til USA's præsident.

B.T.

Både nuværende og tidligere danske politikere skoser USA's præsident, efter hans aflysning af statsbesøg. Trump har skudt sig selv i foden, fordi han nu har forpasset en mulighed for at diskutere Danmarks og Grønlands forhold til USA, siger Uffe Ellemann-Jensen.

Børsen

Et rekordstort antal udlændinge er ansat i danske virksomheder, viser nye tal. Men ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kan det ikke kun udlægges som en god nyhed. Han kalder det i stedet "et tveægget sværd".

Ekstra Bladet

Fra i dag kan Donald Trump blive omtalt som Ridder af Elefanten i Glasbutikken. Den nye orden har Ekstra Bladet indstiftet af bitter nødvendighed, fordi kun folk i Danmark kan komme i betragtning til Nytårstorsken.

E-avisen Finans

Danmarks to største transportselskaber har byttet plads, når det kommer til markedsværdi. Med opkøbet af Panalpina kravler DSV's markedsværdi over Mærsk-koncernens, som for bare to år siden var tre gange så meget værd.

Information

I en omstridt rapport finansieret af landbruget har Aarhus Universitet opgjort nydelsesmidler til at være mere klimabelastende end oksekød. Men et nedslag i kildematerialet afslører alvorlige problemer.

Jyllands-Posten

Stik imod V-formand Lars Løkke Rasmussens opfordring til at fokusere på det politiske arbejde mødes partiets tillidsfolk over hele landet i disse dage for at diskutere Venstres ledelse.

Kristeligt Dagblad

USA’s præsident, Donald Trumps, afbud til et statsbesøg i Danmark overrasker og ærgrer statsminister Mette Frederiksen (S), og der er fortsat presserende udfordringer i Arktis, vurderer eksperter.

Politiken

Øretæve til Mette Frederiksen i form af aflyst besøg er klassisk Donald Trump. Når han styrer mod et politisk nederlag, lancerer han et personligt angreb, som skal flytte fokus fra grønlandsfiasko.

Avisernes ledere

Berlingske: Absurd opførsel af Trump må ikke skade forholdet til USA

Danmark har ikke nogen interesse i en nedkøling af forholdet til USA. Det har USA – situationen i Arktis taget i betragtning – heller ikke. Fornuftige kræfter i begge lande må efter Trumps aflysning af besøg nu sætte alt ind på, at episoden ikke skader forholdet.

B.T.: USA og Danmark skal finde sammen igen

De sikkerhedsmæssige aspekter ved Arktis kræver, at både Danmark og USA får et realistisk forhold til situationen. Danmark har brug for USA på Grønland og USA har brug for Danmark, uden at der skal handles jord. Det er nu Mette Frederiksens opgave at få genetableret det gode forhold til USA.

Børsen: Hatten af for statsministerens håndtering af Trump

Statsminister Mette Frederiksen har klogt taget højde for, at den amerikanske interesse for Grønland er reel og varig - uanset Trumps optræden. Respekt for, at hun tænkte mere på kongeriget end på egen popularitet i sin første skarpe udenrigspolitiske situation.

Ekstra Bladet: Du er til grin, Donald

Amerikanerne må skamme sig over at have sådan en person i Det Hvide Hus. Trump står tilbage som en mand, der simpelthen ikke har greb om virkeligheden.

Information: Datafejl rammer tilliden til retsvæsenet

Det er rystende, at fejl i teleoplysninger ikke er blevet opdaget tidligere. Det er ganske enkelt nødvendigt at få ryddet op, fordi tilliden til retsvæsenet står på spil.

JydskeVestkysten: Sag om teledata dræber tillid til systemet

Skandalen om fejlagtige teledata skriger til himmelen og dræber vores tillid til systemet. Justitsministeren bør gå hårdt til Rigspolitiet for dels at få reparationsarbejdet speedet op og ansvaret placeret hos topledelsen.

Jyllands-Posten: Mette Frederiksen bør besøge Trump

Statsministeriet bør reagere på Trumps aflysning, ved at Mette Frederiksen snarest muligt kan besøge præsident Trump i Det Hvide Hus og drøfte de politiske udfordringer i Arktis og dermed Grønland. Når Trump ikke kan komme til Danmark, må Danmark komme til Trump.

Kristeligt Dagblad: Danmark må indordne sig Trumps tåbeligheder

Grønlands plads i rigsfællesskabet er med til at sikre vores storpolitiske vægt. Evnen til at forvalte arktiske interesser fornuftigt, villigheden til at ofre penge på øgede forsvarsbudgetter og diplomatisk snilde er vejen frem. Trump eller ej.

Politiken: Trumps afbud må føre til ny dansk udenrigspolitik

Trumps bizarre snak om at købe Grønland viser, at Arktis er en hed storpolitisk kampplads, som Danmark og Grønland er blevet hvirvlet ind i. Den konflikt skal vi tage mere alvorligt – og at det ikke nytter, at Danmark satser så meget på Amerika.

