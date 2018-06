Ritzau morgenbrief

Topnyheder:

Kim Jong-un inviterer Trump til Nordkorea

Udland: Forholdet mellem Nordkorea og USA blomstrer fortsat efter tirsdagens topmøde i Singapore. Kim Jong-un har således "med glæde" accepteret en invitation fra Donald Trump til at besøge Det Hvide Hus. Samtidig har Kim gengældt invitationen og inviteret Trump til at besøge Nordkorea. Mere

Fifa afslører værten for fodbold-VM i 2026

Sport: Fifa ventes onsdag eftermiddag at meddele, hvem der skal være vært for fodbold-VM i 2026. De to kandidater er Marokko og et fælles nordamerikansk værtskab bestående af Mexico, USA og Canada. Mere

Danmark kan få supersommer

Indland: Det danske sommervejr har allerede for længst overgået sidste års ditto, og vi danskere kan se frem til endnu mere blå himmel og høje temperaturer. Det skriver DMI i sin seneste prognose for perioden fra juli til september. Mere

152 millioner børn er udsat for tvangsarbejde

Udland: Op mod 152 millioner børn i alderen fra fem til 17 år vurderes på verdensplan at være udsat for tvangsarbejde i stedet for at gå i skole. Det oplyser FN's Internationale Arbejdsorganisation, ILO. Mere

Amerikansk domstol siger ja til megafusion i telebranchen

Erhverv: Det amerikanske teleselskab AT har fået godkendelse til at købe Time Warner for 85 milliarder dollar - 537 milliarder kroner. Der har været protester mod handlen, som frygtes vil skade forbrugerne. Den amerikanske stat forsøgte via domstolene at stoppe handlen. Mere

USA tiltaler russere og syrere for hvidvaskning af millioner

Udland: USA har tiltalt fem russere og tre syrere for hvidvaskning af millioner af dollar på vegne af en sanktioneret russisk virksomhed. Det oplyser det amerikanske justitsministerium. Mere

Palæstinensere ønsker FN-resolution om Israels magt i Gaza

Udland: Palæstinenserne har opfordret til et hastemøde i FN’s Generalforsamling onsdag. Det sker i håb om at få vedtaget en erklæring, der beklager det, som palæstinenserne kalder ”overdreven israelsk magtanvendelse”. Mere

S kræver svar fra minister om jysk højspænding

Politik: Der er forvirring om, hvorvidt et planlagt 170 kilometer langt højspændingskabel gennem Jylland vil kunne graves ned eller ej. Derfor vil Socialdemokratiets energi- og klimaordfører, Jens Joel, nu kalde minister i samråd. Mere

Det sker i dag:

09:45 Byret afgør om slovakisk mand fortsat skal være fængslet

Københavns Byret ventes at holde retsmøde om fortsat fængsling af den slovakiske mand, der er tiltalt for vold mod justitsministerens forlovede. Mere

10:00 Tyske jøder advarer mod voksende antisemitisme

Præsidenten for det jødiske centralråd i Tyskland, Josef Schuster, vil på et møde i dag med den internationale presse advare mod den voksende antisemitisme i Tyskland. En antisemitisme, der trives i og udgår fra både højreradikale kredse og immigrantsamfund i landet. Mere

13:00 Brexit ændrer fordeling af pladser i EU-Parlamentet

Europa-Parlamentet stemmer onsdag om den fremtidige fordeling af pladserne i parlamentet efter den britiske exit. Storbritannien trækker sig ud af EU i marts 2019. Mere

14:15 Pape skal redegøre for politiets forskelsbehandling

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal i samråd redegøre for, at der i 2014 var en langt større risiko for at blive sigtet for noget, man ikke blev dømt for, hvis man var indvandrer eller efterkommer af indvandrere med ikke- vestlig baggrund. Mere

20:00 USA sætter måske renten op

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, afslutter sit todages rentemøde. Der er spænding om antallet af rentestigninger - og hvornår de kommer. Mere

Avisernes forsider

Berlingske

Præsident Donald Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, jagtede begge en sejr på topmødet i Singapore. Kim rejste hjem med en stor sejr. Trump med en mere luftig. Mere

BT

Den tidligere landsholdsspiller i fodbold Nicki Bille har været gennem en stor nedtur. Senest er han ifølge franske medier blevet idømt en måneds ubetinget fængsel for vold og usædelig opførsel i Monaco.

Børsen

I fem år har omsætningen i Haldor Topsøe stået stille. Derfor jagter ejerfamilien investorer og åbner mulighed for en børsnotering om fem til syv år. Mere

Ekstra Bladet

Hustruen til en slovakisk ishockeyfan, som er varetægtsfængslet for vold mod justitsminister Søren Pape Poulsen samlever, retter skarp kritik mod statsministeren for allerede at have dømt hendes mand.

Information

Aftalen mellem Nordkorea og USA lever ikke op til vores almindelige forestillinger om et historisk øjeblik. Med Trump har vi fået en uorden, hvor ord og billeder ikke er, hvad de giver sig ud for at være, skriver Information i en leder på forsiden. Mere

Jyllands-Posten

Topmødet i Singapore dyrkede den gode stemning med brede smil, men det kan ikke dække over, at aftaleteksten er endnu mindre konkret end forventet. Det vigtigste punkt er endda kopieret fra et tidligere møde.

Kristeligt Dagblad

Verden er nærmere fred efter mødet mellem Trump og Kim Jong-un. USA’s præsident gav mere, end han fik af Nordkoreas diktator. Betydning af mødet på lang sigt afhænger af de næste skridt. Mere

Politiken

Mens Kim Jong-un rejste fra topmødet i Singapore med en drømmeaftale, så smuldrede den amerikanske præsident Donald Trumps stålfasthed, da det kom til stykket.

Avisernes ledere

Berlingske: Historisk tyndt topmøde i Singapore

Udfaldet af mødet mellem Trump og Kim Jong-un blev en tynd kop te uden nogen enkeltheder eller gensidige forpligtelser. Bortset fra det ret enestående, at den frie verdens leder giver en af verdens mest blodige diktatorer en sikkerhedsgaranti. Mere

BT: Der er grund til at hylde USA’s præsident

Donald Trump har ved at underskrive en aftale med Nordkoreas Kim Jong-un mulighed for at gøre langt mere for at skabe fred og fordragelighed i hele verden end Barack Obama, der endda modtog Nobels fredspris – men hvad opnående han egentlig? Mere

Børsen: Trumps bud på en ny verdensorden bør tages alvorligt

Kontrasten mellem det tumultariske G7-møde i Canada og topmødet i Singapore er bizart. Men man gør klogt i at være nøgtern og se begivenhederne som tegn på, at USA under Trump kan være ved at ændre strategisk position. Mere

Ekstra Bladet: Løkke burde have holdt kæft om anholdt person

Statsministeren overskred totalt grænsen mellem de tre grundpiller i retssystemet, da han rundsendte forhastede fordømmelser om en slovakisk mand, der blev anholdt efter håndgemæng med justitsministerens samlever. Løkke skulle have holdt sin kæft.

Information: Tomme ord fra Ledelseskommission

Der blev ikke sparet på flosklerne, da Ledelseskommissionen tirsdag præsenterede sine anbefalinger. Ledelse gør en forskel, hedder det flere steder i rapporten. Konstateringen er så generel, at den nærmest er tom for indhold og umulig at være uenig i. Mere

Jyllands-Posten: Topmøde var i alles interesse

Med mødet mellem Trump og Kim Jong-un har dialog afløst trusler. Det tjener Trump til stor ære, at han overhovedet gik med til det så kort tid efter, at de to lå i struben på hinanden. Det er det store resultat af topmødet. Mere

Kristeligt Dagblad: Kims uforudsigelighed er det farligste

Det er for tidligt at råbe fred i vor tid som følge af det samarbejdsdokument, Donald Trump og Kim Jong-un underskrev. Tidligere nedrustningsaftaler er ikke blevet overholdt af Nordkorea. Uvished, om hvad Kim Jong-un vil og kan, er stadig det farligste element i den videre proces. Mere

Politiken: Atomaftale en betinget succes for Trump

Atomaftalen fra topmødet er mere luftig end den atomaftale med Iran, som Donald Trump netop har trukket USA ud af. Nordkoreas brutale diktator kom derimod styrket ud af topmødet med Trumps løfte om indtil videre at indstille fælles militærøvelser med Sydkorea.

PlayStation Store

Pete Davidson

Julen Lopetegui

Thomas Busch

Jurassic World Evolution

Dagens vejr:

De fleste steder tørt med nogen sol, men i den østlige del af landet især først på dagen enkelte byger, som lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.

