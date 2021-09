Rivegilde i DF bliver talt ned fra toppen

Offentlige slagsmål, beskyldninger og fløjkrige kan skade partiet og bør derfor holdes bag lukkede døre.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, der fredag gav reprimander til de medlemmer af hovedbestyrelsen, som har indledt en offentlig diskussion af partiets udlændingepolitik.

Senest har Martin Henriksen, Anders Vistisen og medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod i Jyllands-Posten udtalt skarp kritik af hinanden.

- Vi har nogle få, der ikke kan finde ud af at holde tingene internt. Det skal de lære, for det tærer på et parti, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Derfor appellerer jeg til, at man tager de her diskussioner internt og ikke i offentligheden. Det har jeg også indskærpet, tilføjer formanden.

Sagen begyndte på et medlemsmøde i Hjørring.

Her talte Martin Henriksen, der er hovedbestyrelsesmedlem i DF, åbent om en - ifølge ham - dyb splittelse og fløje i partiet, når det gælder udlændingepolitik.

Martin Henriksen er ikke medlem af Folketinget. Men han kritiserer åbent udlændingelinjen, som han mener bør være strammere.

Og så har han offentligt beskyldt navngivne DF'ere i baglandet for at dysse ham ned.

Heriblandt Peter Kofod, der er medlem af Europa-Parlamentet.

Ifølge Dansk Folkepartis mangeårige næstformand Søren Espersen er partiets udlændingepolitik præcis så stram, som den altid har været.

Linjen bliver lagt af udlændingeordfører Pia Kjærsgaard. Og den har ikke ændret sig, mener han.

- At begynde at lade som om, at hun (Pia Kjærsgaard, red.) er en slapper, det er simpelthen uanstændigt, siger Søren Espersen.

Pia Kjærsgaard selv blander sig også i de interne uenigheder. Til Berlingske afviser hun Martin Henriksens påstand om fløje.

- Hvis der er fløje, så vil jeg sige, at Martin Henriksen repræsenterer en meget lille bitte fløj i Dansk Folkeparti, som jeg ikke kender noget til.

Pia Kjærsgaard kalder Martin Henriksens udtalelser for en "søgt uenighed" og afskriver dem som hans forsøg på at gøre sig bemærket inden partiets årsmøde om to uger.

Her skal vælges tre nye medlemmer til hovedbestyrelsen. Og Martin Henriksen er en af dem, der er på valg.

Også formand Kristian Thulesen Dahl afviser, at der skulle være uenigheder om politikken, som Henriksen fremfører dem. Han understreger, at politikken bliver fastlagt af folketingsgruppen.

- Folketingsgruppen har fastholdt den linje, vi har haft i mange år, og er ikke gået ind i sådan et strammer-kapløb. Det, mener jeg, er den helt rigtige linje.

- Det er kontraproduktivt, når et medlem af hovedbestyrelsen udlægger det, som om at der er fløjkrig, når vi andre slet ikke opfatter det sådan, siger Kristian Thulesen Dahl.

Spørger man derimod politisk redaktør på Avisen Danmark Casper Dall, er der en fløjkrig i DF. Og den er taget til, mener han.

- Det virker, som om konflikten mellem de to fløje tager til. Der er selvfølgelig en politisk uenighed, men det virker også til, at der er et generationsspørgsmål, der splitter Dansk Folkeparti, siger Casper Dall.

/ritzau/