Rød blok forsøger at finde fælles fodslag om økonomien

Siden folketingsvalget 5. juni har Mette Frederiksen forsøgt at danne regering. Tirsdag aften prøver hun igen.

Partispidserne i rød blok kom, så og sagde nærmest ingenting tirsdag aften, hvor regeringsforhandlinger fortsatte fra klokken 18.30.

S-formand Mette Frederiksen og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, stoppede ikke op på vej ind til førstnævntes kontor. SF-formand Pia Olsen Dyhr sagde lidt og De Radikales leder, Morten Østergaard, lidt mere.

- Vi forhandler videre lige om lidt, siger Mette Frederiksen kortfattet på vej ind.

Hun forsøger at skaffe et flertal i rød blok, som skal støtte en ren S-regering. Forhandlinger har snart stået på i tre uger.

SF-formand Pia Olsen Dyhr konstaterer blot, at der fortsat er knaster.

- Vi går ind og forhandler. Jeg håber, at vi begynder at se noget lys i tunnelen, og vi er godt på vej, men der er stadig nogle knaster tilbage, siger hun, mens Skipper intet siger til pressen.

Mere meddelsom er Østergaard, der var den sidste til at ankomme til mødet.

- Vi vil bekæmpe fattigdom. Vi er imod ulighed og synes, at det er vigtigt at sørge for, at Danmark hænger sammen. Vi har ikke noget konkret krav om, at arbejdsudbuddet skal hæves med 30.000 eller noget i den dur.

- Vi har fremlagt forskellige forslag til, hvordan en økonomisk politik kan strikkes sammen, og som har en chance for at gøre det, vi alle sammen vil.

- Nemlig at forbedre velfærden, ansætte flere pædagoger i vores daginstitutioner, og som også giver os muligheder for at styrke kampen mod klimaforandringer, siger han.

Især den økonomiske politik driller i forhandlingerne i øjeblikket. De Radikale og Enhedslisten er langt fra hinanden på den front.

Østergaard ved ikke, om en aftale nærmer sig, så Mette Frederiksen kan danne regering.

- Jeg har ingen forventninger til tiden. Jeg har forventninger til resultatet, siger han.

De Radikale vil gerne skaffe flere hænder og penge til velfærd ved at få flere ud på arbejdsmarkedet.

Det skal ske ved at øge arbejdsudbuddet, hvilket betyder, at flere vil komme til at arbejde mere eller længere. Det skal blandt andet ske ved mere udenlandsk arbejdskraft.

Enhedslisten frygter på anden side, at det reelt vil betyde dårligere forhold for arbejdsløse og en undergravning af det danske arbejdsmarked.

Fællesmødet tirsdag aften er uden bagkant. Et lignende møde mandag sluttede først efter klokken 23.

/ritzau/