Rød blok har ikke sat tal på minimumsnormeringer

De fire partier i rød blok er enige om minimumsnormeringer, men de har ikke sat tal på, hvad det betyder.

Hvor mange pædagoger skal der være i en vuggestue? Hvor mange pædagoger skal der være i en børnehave i forhold til antallet af børn?

Det er de fire partier i rød blok fortsat ikke nået til enighed om. Tirsdag aften blev Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten ellers enige om at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Det har været en mærkesag for SF. SF's formand Pia Olsen Dyhr siger dog, at partierne endnu mangler at forhandle den konkrete model for minimumsnormeringer på plads.

Dermed har SF endnu ikke fået indfriet kravet om, at der skal være én pædagog for hver tre børn i vuggestuerne og én pædagog per seks børn i børnehaverne.

/ritzau/