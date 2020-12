Rød blok vil høre advokater til råds om Støjbergs skæbne

Socialdemokratiet har besluttet, at man vil have undersøgt kommissionsberetning af uvildige.

Socialdemokratiet mener, at uvildige advokater skal læse den første delberetning fra Instrukskommissionen igennem og rådgive Folketinget om, hvad næste skridt herfra bør og kan være.

Det oplyser regeringspartiets retsordfører, Jeppe Bruus, til Ritzau.

- Vi mener, at med den kritik, der ligger, at det rigtige er at få nogle eksterne, uafhængige og uvildige advokater til at rådgive Folketinget om, hvad det næste skridt skal være, siger han.

Dermed er der et flertal for den tilgang, da SF, De Radikale og Enhedslisten tidligere på dagen har givet udtryk for samme holdning.

/ritzau/