Rod, Rohde og Jelved støttede Lidegaard som ny R-leder

Sofie Carsten Nielsen er ny politisk leder for De Radikale efter at have vundet kampvalg mod Martin Lidegaard.

Lotte Rod, Jens Rohde, Marianne Jelved og Martin Lidegaard stemte onsdag på sidstnævnte som ny politisk leder for De Radikale.

De øvrige 12 medlemmer af De Radikales folketingsgruppe pegede på Sofie Carsten Nielsen, som dermed vandt den interne magtkamp.

Morten Østergaard valgte onsdag at trække sig som politisk leder for partiet efter en krænkelsessag med ham og partifællen Lotte Rod i centrum.

/ritzau/