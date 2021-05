Røde Kors beder om hjælp til coronakatastrofen i Indien

Det indiske sundhedssystem er presset, og ifølge Røde Kors skal der hjælp til landet så hurtigt som muligt.

Indien har brug for hjælp, og Røde Kors i Danmark vurderer, at der skal omkring 100 millioner kroner til nu og her for at hjælpe på coronasituationen i landet. Sundhedssystemet er hårdt presset, og krematorierne kan ikke følge med.

- En del af det her handler om kroner og øre. Det, der er behov for, er penge. Vi skal bruge omkring 100 millioner kroner til bare at dække en form for minimumsbehov, siger Bjarke Skaanning, der er katastrofechef i Røde Kors.

Røde Kors og deres internationale søsterorganisationer samler ind i de respektive lande. Og flere lande har allerede meldt ud, at de vil yde støtte.

Smittetallene i Indien fortsætter med at stige, og lørdag blev der sat endnu en coronarekord, da sundhedsministeriet registrerede over 400.000 nye smittetilfælde på 24 timer.

Det er første gang under pandemien, at et land har mere end 400.000 nye smittede på et døgn. Det bringer det samlede smittetal i landet op på omkring 19,1 millioner, hvilket på verdensplan kun er overgået af USA med cirka 32,3 millioner smittetilfælde.

Antallet af døde per 100.000 indbyggere i Indien er på 15. I USA er antallet af døde per 100.000 indbyggere 175. Det viser tal fra statistikbanken Statista.com.

Ifølge Bjarke Skaanning er der behov for penge, så Røde Kors blandt andet kan få ilt ud til de fattigste indere.

- Der er behov for hjælp, der er behov for ilt, og der er behov for vacciner, siger han.

Indien har som udgangspunkt et velfungerende sundhedssystem. Men det er blevet lagt ned af den seneste coronabølge.

Det forklarer Peter Skanning.

- Man står i en situation, hvor man er nødt til at udvide sundhedskapaciteten meget kraftigt og meget hurtigt. For det indiske sundhedsvæsen er brudt sammen, siger han.

Coronasituationen i Indien rammer befolkningen bredt, men det er de fattigste og de svageste i samfundet, det går hårdest ud over.

- Corona rammer de fattige, de kasteløse, de ældre og de handikappede hårdest. Og det er dem, vi har fokus på at hjælpe i Røde Kors.

Det siger Peter Skaanning.

Men det handler ikke kun om penge. Det handler også om logistik og interne forhold i landet. Indien er opdelt i delstater, der har en høj grad af selvstyre. Og man kan ikke bare diktere beslutninger fra regeringens side.

Det forklarer katastrofechefen.

- Nogle delstater har masser af ilt, mens andre ikke har. Og delstaterne vil ikke nødvendigvis dele på tværs, siger han.

/ritzau/