Røde partier vil drøfte terrorlov efter højesteretsdom

En mand blev tirsdag idømt seks måneders fængsel for ophold i Syrien. Lov rammer skævt, mener støttepartier.

En mands ophold i Syrien, hvor han kæmpede mod den militante bevægelse Islamisk Stat, udløste tirsdag en straf på seks måneders ubetinget fængsel ved Højesteret.

Men dommen rammer skævt, og sagen bør være en anledning til at revidere en terrorparagraf i straffeloven.

Det mener regeringens støttepartier, der vil diskutere sagen med justitsministeren.

- Det er skørt, at man får en dom for at rejse ned og bekæmpe Islamisk Stat. Det viser, at lovgivningen rammer skævt, fordi den er tiltænkt de mennesker, som rejser ned for at kæmpe på Islamisk Stats side, siger Karina Lorentzen, retsordfører i SF, og tilføjer:

- Jeg vil bede ministeren tage stilling til, om lovgivningen bør revideres, så vi sikrer, at den kun rammer dem, som den er tiltænkt.

Den 41-årige mand Tommy Mørck rejste til Syrien for at deltage i de kurdiske styrkers kampe mod Islamisk Stat.

Han er ved både byret, landsret og nu højesteret blevet dømt for at bryde en lov, der forbyder indrejse og ophold i bestemte zoner i Syrien og Irak.

I Enhedslisten ryster man på hovedet af dommen, selv om den ikke kommer som nogen overraskelse.

- Loven rammer tydeligvis ikke dem, den var møntet på. Da loven blev fremlagt, blev den begrundet med, at den skulle hjælpe med at bekæmpe Islamisk Stat. Nu kan vi konstatere, at dem, der bliver dømt, rent faktisk har deltaget i kampen mod Islamisk Stat, siger Søren Søndergaard (EL), medlem af Folketingets retsudvalg.

Ligesom SF vil Enhedslisten derfor også gå til ministeren.

- Vi håber, at der er et bredt flertal i Folketinget, der ikke ønsker at være stik-i-rend-dreng for Islamisk Stat, så vi håber selvfølgelig, at regeringen vil stille et ændringsforslag til loven - ellers gør vi det, siger Søren Søndergaard.

De Radikale mener, at sagen beviser, at terrorparagraffen rammer skævt.

- Lovgivningen skal diskuteres igen, fordi der i sin tid blev lagt vægt på, at formålet var at straffe hellige krigere og dem, der har kæmpet med grupper, der udgør en trussel mod Danmark. Derfor er det helt oplagt at diskutere, om lovgivningen er korrekt formuleret, siger retsordfører Kristian Hegaard og tilføjer:

- Næste skridt er at spørge ministeren, om det kan være rigtigt, at de her personer skal straffes, fordi det sætter spørgsmålstegn ved rækkevidden af loven. For eksempel om journalister, der rejser til Syrien for at dække krigen, også kan straffes.

/ritzau/