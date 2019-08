Røde støtter giver hellere magt end penge til politiet

Justitsministeren siger, at politiet mangler en milliard kroner næste år. Meget kan findes i prioritering.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) siger søndag, at politiet kommer til at mangle en milliard kroner til næste år, hvor tidligere bevilget ekstra finansiering falder fra.

Til finanslovsforhandlingerne skal regeringen dog ikke regne med, at støttepartierne i rød blok er klar til at åbne posen. De vil hellere først kigge på, om ikke politiets tid og penge kan prioriteres bedre end i dag.

- Vi er da villige til at se på flere ressourcer, men vi bliver også nødt til at se på, hvordan vi bruger pengene.

- Ikke mindst på, om grænsekontrollen giver mening. Der er ikke just prangende, hvilke resultater den giver, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

Det bakkes hun op i af både Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, og Enhedslistens, Rosa Lund.

- Vi synes først og fremmest, der skal ryddes op i de symbolpolitisk opgaver, som politiet forestår. Eksempelvis grænsekontrollen, som der snart er brugt to millioner timer på, siger førstnævnte.

De tre nævner samstemmende også lovkravet til, at alle politikredse hver anden dag skal have mobile politistationer. Rosa Lund mener, at effekten af indsatsen på Christiania kan debatteres.

- Vi mener overordnet, at vi skal blive bedre til at lade politiet vurdere, hvordan de får mest muligt ud af deres ressourcer.

- Der har været en tendens til, at hver gang, der har været en sag i medierne, så har politikere skullet vise handlekraft og har flyttet rundt på politiet, som om de var ludobrikker, siger Kristian Hegaard.

Den holdning deles af Rosa Lund fra Enhedslisten.

- Politikerne har haft alt for meget kløe i fingrene, når det kommer til at lovgive helt ned i detaljen.

- Vi ville komme langt, hvis politiet selv fik lov til at prioritere deres ressourcer. Vi har jo ikke politifagligheden på Christiansborg, den har de i politiet, siger hun.

Uden for rød blok skriver Dansk Folkepartis politiske ordfører, Peter Skaarup, at man støtter op om flere penge til politiet.

- Vi støtter i Dansk Folkeparti 100 procent op om at finde penge til politiet. Vi foreslår følgende finansiering:

- Stop for asylansøgere, herunder kvoteflygtninge til Danmark, og turbo på hjemsendelse af asylanter til lande, der nu er blevet fredelige, skriver han på Twitter.

