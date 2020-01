Rødovre-borgmester træder af: Godt for både mig og borgerne

Erik Nielsen (S) stopper som borgmester efter 25 år. Hans beslutning er ikke påvirket af kritiske historier.

Det har ikke haft betydning for Rødovre-borgmester Erik Nielsens beslutning om at træde tilbage, at Ekstra Bladet den senere tid har sat kritisk fokus på hans anskaffelse af en borgmesterbil.

- Jeg ville være utrolig tyndhudet, hvis det skulle være årsag til, at jeg skulle stoppe.

- Det er derimod en langstrakt beslutning, og jeg tror, det er godt for borgerne, for mit parti og for mig selv. Det er på tide at lade en ny komme til, når der til foråret skal lægges budget for 2021, siger Erik Nielsen.

Ekstra Bladet har skrevet, at selv om Erik Nielsen har under en kilometer til arbejde, har han alligevel anskaffet sig en borgmesterbil i form af en eldrevet Mercedes, som han benytter til og fra job.

Sagen bliver på nuværende tidspunkt undersøgt i Ankestyrelsen. Rødovre Kommune har også selv rettet henvendelse til styrelsen for at komme tvivlen om ordningen til livs.

Men der er "ikke fugls føde på den historie", fastslår Erik Nielsen.

- Som både borgmester og KL-formand har jeg været udsat for en del i årenes løb, så det her er ikke noget, der kan få mig til at træffe beslutninger af denne karakter.

- Det har selvfølgelig påvirket mig, og det er ikke heldigt, at man ligger på lur i buskene udenfor min dør for at tage billeder, men jeg har prøvet værre, fortæller borgmesteren.

Han har svært ved at udvælge ét politisk højdepunkt fra sin tid som borgmester, der tog sin begyndelse i 1994.

Han glæder sig dog over særligt to ting.

- Det største problem var, at jeg skulle rette op på økonomien og få sikret et omdømme, som gjorde, at der var vækst i vores kommune. De to ting er jeg lykkedes med, siger han.

Selv om Erik Nielsen giver borgmesterkæden videre til foråret, kommer han ikke til at kede sig.

- Der er en del ting, jeg ikke har fået gjort. Jeg skal læse nogle bøger, fundere over tilværelsen, og så skal jeg formentlig i gang med noget frivilligt arbejde, kunne jeg forestille mig.

Erik Nielsen siger farvel til borgmesterposten den 31. marts. I stedet vil viceborgmester Britt Jensen (S) blive indstillet som afløser.

/ritzau/