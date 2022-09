Rød bekymring, blå begejstring: Stigning i private velfærdsforsikringer deler Christiansborg

Mens de blå partier ønsker større frihed for den enkelte, bekymrer det de røde partier, at stadig flere danskere køber sig til bedre velfærd

Større frihed til den enkelte borger eller den direkte vej mod et Forsikringsdanmark, hvor kvaliteten af velfærdsydelserne afhænger af størrelsen på pengepungen?

Kristeligt Dagblad har de seneste uger beskrevet, hvordan flere forskellige private velfærdsforsikringer vinder frem. 2,3 millioner danskere har nu en privat sundhedsforsikring, som blandt andet bliver brugt til at få børn udredt for psykiske lidelser i et hurtigere tempo – uden om det offentlige system. Siden 2020 har det også været muligt at tegne omsorgsforsikringer til at sikre bedre pleje i alderdommen.