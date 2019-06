Rød blok mødes til forsoning om økonomien

De Radikale droppede det seneste fællesmøde om klima, men er fredag mødt op til forhandlinger om økonomien.

Den økonomiske politik er nøglen til den aftale, som S-formand Mette Frederiksen forsøger at strikke sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten, så vejen til en ren S-regering er ryddet.

Fredag er alle partierne samlet til et fællesmøde om netop økonomien.

I onsdags droppede De Radikale et fællesmøde om klima, blandt andet fordi finansieringen ikke er på plads.

Men De Radikale er med igen fredag. Især De Radikale og Enhedslisten ser forskelligt på den økonomiske politik. De Radikales leder, Morten Østergaard, ser dog mange fællestræk også.

Bekæmpelse af fattigdom, kampen mod klimaforandringer og investering i uddannelse nævner han som eksempler.

- Det, der er fælles for dem alle, er, at det også koster nogle penge. Det skal vi finde ud af.

- Der forstår jeg, at Socialdemokratiet har haft et ønske om, at Enhedslisten og SF skal høre, hvad vi siger til dem. Det gentager vi selvfølgelig gerne, siger Østergaard.

- Men det afgørende er, hvilken politik socialdemokraterne vil føre, hvis de får regeringsmagten. Det skal vi finde frem til, for det er det, der skal gøre det muligt, hvis vi skal indfri de høje forventninger.

- Jeg er sikker på, at der kan findes nogle fælles veje, siger Østergaard.

Sådan ser Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører, også på det.

- Vi kommer med en udstrakt hånd og et klart budskab om, at vi alle skal bøje os mod hinanden og skal kunne se os i projektet. Vi har fremlagt en masse kompromisforslag, hvor vi eksempelvis finder finansiering.

- Vi er fire parter, der sidder derinde, og vi er fire parter, der skal nå hinanden. Det er så vigtigt, at vi bliver enige om, at vi vil det her, siger Skipper.

- Vi har en forpligtelse over for de mange tusinde mennesker, som har stemt på et af de fire partier, og som har stemt på en ny retning. Vi skal finde hinanden, og vi skal nå i mål, og det betyder ikke, at vi skal smelte sammen og være ét parti til sidst.

- Det betyder, vi skal være enige om retningen, siger Skipper.

Pia Olsen Dyhr, SF's formand, er ligeledes klar til at høre på De Radikale, der ønsker arbejdsudbudsreformer.

- Når De Radikale taler om traditionelle arbejdsudbudsreformer som den eneste løsning på dansk økonomi, så kommer vi ikke i mål. Men vi er villige til at kigge på det.

- Der er danskere, som har stemt, blandt andet på pædagogområdet, hvor der er mange på deltid, som ville kunne komme op på fuldtid, siger hun.

