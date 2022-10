Rød blok udråber Venstres idé som uklog og nærmest vanvittig

Der er ingen støtte hos røde partier til Venstres plan om frasalg i Ørsted for at finansiere grøn omstilling.

Venstres plan om at sælge statens ejerandel i Ørsteds vindmølleforretning er ifølge partierne i den røde blok rigtig dårlig.

Reaktionerne spænder fra "skepsis" over "meget uklogt" til "nærmest vanvittig" over den grønne 2030-plan, som blev fremlagt fredag formiddag af Venstres ledelse på Christiansborg.

- Det er tæt på det mest vanvittige, jeg har hørt længe, skriver SF-formand Pia Olsen Dyhr på Twitter.

Hun begrunder det med, at staten som hovedaktionær med lige over 50 procent af aktierne har fået massive indtægter fra Ørsted. Det har, skriver SF-formanden, drevet den grønne omstilling.

Samtidig henviser Pia Olsen Dyhr til forsyningssikkerheden. Staten bør bevare afgørende infrastruktur på energiområdet.

SF forlod tilbage i 2014 Helle Thorning-Schmidts (S) regering. Det skete, da et flertal godkendte, at amerikanske Goldman Sachs kunne købe sig ind som medejer af Dong Energy, der siden skiftede navn til Ørsted.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, sagde i forbindelse med fremlæggelsen af 2030-planen, at han ikke betragter Ørsteds forretning som kritisk infrastruktur.

Partiet vil heller ikke sælge Ørsteds kraftværker i Danmark, understreger partiet.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) kalder frasalget af dele af Ørsted for ufornuftigt. Det samme er timingen, mener han.

- Jeg synes, at det er et meget uklog forslag i en situation med så stor usikkerhed i verden. Der skal vi jo tværtimod værne om den vigtige energiinfrastruktur, som vi har, siger han.

De Radikale erklærer sig tilfredse med, at "et borgerligt parti stempler ind i klimadebatten".

Men frasalget af Ørsteds vindmølleforretning er den forkerte finansiering, mener partiet.

- Også salget af Ørsted er vi skeptiske overfor. Vindmøller er i vores bog kritisk infrastruktur, hvor vi har brug for at kunne sikre stabile og sikre forsyningskæder til produktionen.

- Dertil kommer, at staten vil miste de nuværende årlige indtægter fra Ørsted, så vi tvivler også stærkt på Venstres samlede regnestykke, siger R-næstformand Martin Lidegaard.

Han anklager Venstre for ikke at tage ansvar for den grønne omstilling i landbruget.

Den borgerlige tænketank Cepos er enig med Venstre i, at frasalget af Ørsteds vindmølleforretning er det rigtige at gøre. Men indtægten fra salget er anvist til forkerte formål, mener cheføkonom Mads Lundby Hansen:

- Pengene bør ikke bruges på statsstøtte til udvalgte virksomheder, siger han med henvisning til, at 60 milliarder kroner i 2030-planen afsættes til "grønne projekter".

