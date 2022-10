Rød bloks forspring skrumper i ny Voxmeter-måling

Moderaterne står igen til 11 mandater, mens Alternativet ryger lige under spærregrænsen hos Voxmeter.

Moderaterne, der har Lars Løkke Rasmussen som frontfigur, ser ud til at have bidt sig fast i en stabil, høj tilslutning hos vælgerne.

I søndagens politiske meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau, står Moderaterne igen til at få 6,1 procents tilslutning og 11 mandater.

Det gjorde partiet også i den forrige Voxmeter-måling, der udkom torsdag.

Dermed ser Løkke og Moderaterne fortsat ud til at blive udslagsgivende for, hvem der skal have statsministerposten efter folketingsvalget 1. november.

Partiet har afvist at pege på en statsministerkandidat inden valget, og Moderaterne kræver en bred regering hen over midten.

Alternativet, der ellers ser ud til at have fået momentum i valgkampen, ryger i søndagens måling ned på 1,9 procents tilslutning, hvilket er lige under spærregrænsen på to procent.

Der er dog en statistisk usikkerhed for alle partier i målingen, og for Alternativet er den på 0,8 procentpoint.

Rød blok står til at få 48,5 procent af stemmerne, mens blå blok står til 45,3 procent. For begge blokke er den statistiske usikkerhed 3,1 procentpoint.

Dermed skrumper rød bloks forspring til 84 mandater mod 80 mandater til blå blok. Hertil kommer Moderaternes 11 mandater samt to mandater fra både Grønland og Færøerne.

I søndagens måling kan Liberal Alliance glæde sig over at være oppe på en tilslutning fra 6,1 procent af de 1009 adspurgte over 18 år i målingen, der er foretaget fra 13. til 15. oktober.

Det er Liberal Alliances højeste måling hos Voxmeter siden oktober 2018, dengang partiet sad i regering med Venstre og De Konservative.

Netop De Konservative bliver for anden gang i træk målt til 8,9 procent af stemmerne.

Formand Søren Pape Poulsen og co. kan håbe at have stoppet blødningen efter stribevis af dårlige sager, siden han i august annoncerede sit statsministerkandidatur.

For knap to måneder siden stod De Konservative med en tilslutning på 16,5 procent hos Voxmeter.

Venstre med statsministerkandidat Jakob Ellemann-Jensen som formand er med 14,4 procents tilslutning fortsat det klart største parti i blå blok.

Socialdemokratiet med statsminister Mette Frederiksen i spidsen får 26,1 procent i målingen som det største parti i Folketinget, mens Dansk Folkeparti med 2,6 procents opbakning er mindst blandt de partier, der er over spærregrænsen.

Den må Kristendemokraterne og Frie Grønne fortsat spejde langt efter med henholdsvis 0,9 procents og 0,4 procents tilslutning.

/ritzau/