Røde Kors: Evakuerede afghanere er meget taknemmelige

Det er et døgn siden, de første evakuerede afghanere ankom til Center Sandholm i Nordsjælland.

Her skal de være i coronakarantæne i fire-fem dage.

Røde Kors tager imod de evakuerede, der er afghanere, som har arbejdet for den danske ambassade, samt deres familier.

- Det er gået fantastisk fint. Det er nogle meget fine mennesker, der er nemme at samarbejde med.

- De er meget taknemmelige og kommer hurtigt igennem vores procedurer og tilpasser sig de nye vilkår, siger generalsekretær Anders Ladekarl, Røde Kors.

Han anslår, at asylcentret har taget imod mellem 300 og 350 personer siden torsdag.

Der er mange familier med børn iblandt dem.

- Der, hvor der er allermest gang i den på Sandholm lige nu, er på legepladser og i legerum.

- Børnene har taget det hele i besiddelse og ser tegnefilm og hygger sig. De har meget hurtigt tilpasset sig situationen, siger Anders Ladekarl.

De første afghanere ankom torsdag middag, og torsdag aften samt fredag formiddag kom nye til.

- Mange er utroligt trætte efter en sindsoprivende rejse. Nogle er nervøse og ængstelige for dem, de efterlod derhjemme, siger generalsekretæren.

Røde Kors har psykologer stående klar til at hjælpe med at bearbejde traumer, som de evakuerede måtte have med sig i bagagen.

- Der har været nogle, der har haft behov for en snak. Men de er først og fremmest ængstelige for dem, der ikke nåede at komme med, siger Anders Ladekarl.

Når coronakarantænen er overstået, skal børnene efter planen i det interne skoletilbud på centeret.

- Tirsdag åbner vi for vores skole, børnehave og fritidshjem. Og så skal de voksne sundhedstjekkes og begynde at finde ud af, hvad de skal foretage sig.

- Nogle skal lære dansk, og andre skal måske aktiveres.

- Så kan de forhåbentligt vende tilbage til en lidt mere normal tilværelse, end de har haft det sidste stykke tid, siger Anders Ladekarl.

Afghanerne er med en politisk aftale sikret ophold i Danmark i to år. Lovgrundlaget ventes vedtaget i efteråret.

Anders Ladekarl håber på hurtig afklaring, så afghanerne kan komme videre.

- Center Sandholm er ikke indrettet til, at man bor der i lang tid. Det er vigtigt at få deres grundlag afklaret, så de kan komme videre i deres liv, siger han.

Præcist hvor mange afghanere, der skal indkvarteres i Center Sandholm, er generalsekretæren på nuværende tidspunkt ikke bekendt med.

Centeret har plads til 500 beboere.

/ritzau/