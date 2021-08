Røde Kors gør klar til skoletilbud til 60-70 afghanske børn

Røde Kors gør klar til tirsdag at åbne for skoletilbud, børnehaver og vuggestuer for børn af evakuerede afghanere.

- Vi begynder tirsdag at indskrive børnene i skole og regner med, at vi de næste dage skal indskrive 60 til 70 elever i vores asylskoler.

- Derudover har vi 120-130 børn, der kan benytte vores børnehaver og vuggestuer, siger generalsekretær Anders Ladekarl.

De første afghanere kom til Danmark torsdag i sidste uge, og siden er der hver dag ankommet fly med flere evakuerede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag middag er status, at Røde Kors huser cirka 400 afghanere på to centre i henholdsvis Nordsjælland og Thyregod i Jylland.

De 300 befinder sig i Center Sandholm og de resterende 100 på centeret i Sydjylland.

De evakuerede er sikret et toårigt ophold i Danmark som følge af en politisk aftale om hjælp til afghanere, der har arbejdet for Danmark og hjulpet danske styrker i Afghanistan.

De første dage er gået med, at de evakuerede har været i coronakarantæne.

Stemningen blandt afghanerne på centrene er ifølge generalsekretæren god.

- De er så taknemmelige, at man nærmest bliver flov over alle de gange, man bliver takket, siger Anders Ladekarl.

Skoletilbuddet er ifølge generalsekretæren med til at sikre en begyndende normalisering af hverdagen.

- Jeg tror, de er glade for at få en normaliseret hverdag. Det at komme i skole er en del af det, og det tror jeg, at de glæder sig til, siger han.

Det er uvist, hvor længe afghanerne skal opholde sig på asylcentrene.

Og uvisheden sætter også sine spor, fortæller generalsekretæren.

- Lige nu er de fleste dybt taknemmelige og trætte og udmattede efter en strabadserende tur til Danmark.

- Men der er også nogle, der er bekymret for, hvad fremtiden bringer, siger Anders Ladekarl.

Børnene vil blive undervist på Center Sandholm og - for de afghanske børn i Jyllands vedkommende - på et center i Jelling.

- Vi har lærere, der underviser i deres lokale sprog, og vi har også undervisningsmaterialer på afghansk.

- Men i og med at børnene skal være i Danmark, så skal vi også tilrettelægge undervisningen med henblik på, at de kan blive integreret i det danske samfund. Det har vores undervisere helt styr på, siger Anders Ladekarl.

/ritzau/