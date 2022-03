Røde Kors håber på hurtig særlov: Ukrainere fanget i dumt dilemma

Røde Kors appellerer til, at Folketinget hurtigst muligt får vedtaget en særlov for ukrainere, der søger ophold i Danmark.

De nuværende regler skaber nemlig nogle uhensigtsmæssige situationer i forhold til eksempelvis sundhedsydelser. Det siger generalsekretær Anders Ladekarl.

- Det haster med at få det her på plads, så vi kan håndtere de sandsynligvis mange ukrainere, der de kommende uger kommer til Danmark, siger han.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har onsdag oplyst, at regeringen og Folketinget fredag vil mødes for at blive enige om en særlov, der blandt andet skal give et opholdsgrundlag for ukrainere, der søger mod Danmark.

Som reglerne er nu, kan ukrainere med et biometrisk pas være i Danmark 90 dage uden at søge visum. I den tid afhænger det af private forsikringer og andet, om ukrainere kan få eksempelvis hjælp på danske sygehuse.

Alternativt kan ukrainere søge om asyl. Det betyder, at de er dækket af danske sundhedsydelser. Til gengæld betyder det så, at de skal indlogeres på Center Sandholm, forklarer Anders Ladekarl.

- Lige nu har vi på Center Sandholm en højgravid kvinde, der er flygtet fra Ukraine. Hun har en svoger i Esbjerg, som hun kunne bo hos, siger han.

- Men hvis hun flytter til Esbjerg hos ham, vil hun ikke være sikker på at kunne få lægehjælp og hjælp fra jordemødre til hendes fødsel. Det er hun i asylsystemet.

Flere partier i Folketinget har allerede inden ministerens udmelding onsdag, oplyst, at de ønsker, at en særlov skal give ret til sundhedsydelser, skolegang for børn og arbejdstilladelse.

Med udsigten til at der de kommende uger vil være flere ukrainere, der søger mod blandt andet Danmark, mener Anders Ladekarl, at det haster med at få ny lovgivning vedtaget.

- Det ville jo være smartere, hvis hun kunne være hos sin svoger og bo der, og samtidig få den hjælp i Esbjerg, siger Anders Ladekarl.

/ritzau/