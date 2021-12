Røde Kors-hotline kan hjælpe ældre med at booke vaccinetid

Folketinget har givet 4,5 millioner til Røde Kors, som forstærker indsatsen for at hjælpe de ældre og sårbare.

Det kan være besværligt at booke tid til en coronavaccine, hvis ikke man er vant til at bruge computer eller smartphone.

Og hvis man heller ikke er særligt mobil, kan det også være vanskeligt at komme hen til det sted, hvor man skal have sit stik.

Derfor har regeringen med opbakning fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten onsdag givet 4,5 millioner kroner til Røde Kors.

Pengene skal gå til en vaccinations-hjælpelinje, hvor man kan ringe og få hjælp til tidsbestilling og blive ledsaget til et vaccinationssted.

Hos Røde Kors fortæller generalsekretær Anders Ladekarl, at mange af organisationens frivillige allerede siden coronasmittens udbrud herhjemme har hjulpet ældre og sårbare med praktisk hjælp til for eksempel indkøb og hundeluftning.

Derfor har Røde Kors også kunnet rykke hurtigt og åbne den nye vaccinationshotline samme dag, som bevillingen blev givet.

- Vi har en base af 5400 frivillige, der har gjort det muligt for os at sætte det her i værk med det samme.

- Nu bliver der først og fremmest fokus på fysisk at hjælpe folk på vej eller organisere transport og på at hjælpe med at booke en tid.

- Der bliver også åbnet for, at pårørende og sagsbehandlere kan melde ind, hvis nogen har behov for den her hjælp, siger han.

Hos Røde Kors har man på den eksisterende hjælpelinje oplevet, hvordan mange farer vild i teknikken og ikke kan overskue det praktiske i at blive vaccineret.

- Vi er et supplement til de rigtigt mange myndighedsinitiativer, der allerede findes. Men nogle gange betyder det noget, at det er en frivillig, der hjælper, og som måske har lidt bedre tid, siger Ladekarl.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) er glad for, at hjælpelinjen giver endnu flere muligheder for at blive vaccineret i en tid, hvor Omikron-varianten er i hastig vækst.

- Det er afgørende for, at vi beskytter vores sårbare borgere bedst muligt, og jeg vil gerne takke Røde Kors og de mange frivillige danskere for at løfte en vigtig opgave med kort varsel, siger hun.

Hjælpelinjen har telefonnummer 3529 9660 og er åben alle dage - også i weekenden - fra 10-16.

